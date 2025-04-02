泰國大樓被震倒！中國首度回應稱「中資企業」建造不提中鐵

受緬甸日前強震影響，泰國興建中的審計大樓遭到震垮，造成嚴重死傷。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕受緬甸日前強震影響，泰國興建中的審計大樓遭到震垮，造成嚴重死傷。後來發現該大樓為中國中鐵十局承建，引發「豆腐渣工程」質疑聲，中國自家媒體報導此事，新聞還遭下架。昨（1）日晚間中國駐泰國使館首度表態，表示「對此深感痛心並再次向遇難人員、傷者和家屬表示哀悼和慰問」，不過使館僅稱「中資企業參與施工的在建樓體」，並未提到中鐵十局。

聲明中絕口不提此次大樓倒塌事件牽涉到的中鐵十局或其母公司國鐵路工程總公司（CREC），僅稱中資企業。（擷取自中國駐泰國使館官網）

中國駐泰國使館昨日表示，近日有關當地媒體就「在泰中國企業」事電話採訪中國駐泰國使館。使館指出，中國政府一貫要求中資企業在國外開展生產經營應嚴格遵守當地法律法規，積極履行社會責任，造福當地社會。此次有關「中資企業」參與施工的在建樓體在地震中倒塌並造成嚴重人員傷亡，我們對此深感痛心並再次向遇難人員、傷者和家屬表示哀悼和慰問。

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使館聲明指出，中國已安排地震救援專家和志工救援隊伍來泰協助泰國政府組織的救援工作，協調「在泰中資企業」提供重型起重機等機械設備參與救援。下階段將視泰方需要，繼續全力提供支持和協助並指導有關「中資企業」積極配合泰國政府進行的調查，相信泰國政府的調查會給出科學公正的結論。

不過，聲明中絕口不提此次大樓倒塌事件牽涉到的中鐵十局或其母公司國鐵路工程總公司（CREC）。

中鐵十局集團有限公司，註冊地位於山東省濟南，為世界雙500強企業中國中鐵股份有限公司權屬的綜合性工程局，是以建築工程施工總承包為主的跨行業跨國經營的國有特大型企業集團。

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