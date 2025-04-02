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焦點股》新漢：全年業績雙位數成長 股價奮起

2025/04/02 12:56

新漢目前在手訂單審慎樂觀，全年業績可望年增雙位數百分比。（新漢提供）新漢目前在手訂單審慎樂觀，全年業績可望年增雙位數百分比。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）看好整體市場庫存去化態勢底定，觀察公司去年第4季營收已經回暖，目前在手訂單審慎樂觀，全年業績可望年增雙位數百分比，帶動今日股價奮起，截至中午12時39分暫報81.3元、振幅5.58%，成交量3912張。

新漢近年持續深耕直覺式軟體定義邊緣運算，鎖定無線通訊、車載電腦、影像監控、智慧城市等領域提供全面性的整合服務套件，也在硬體產品以外聚焦智慧物聯網（AIoT）解決方案，範圍涵蓋工廠自動化、機器人自動化、網路安全和數位醫療等領域。

新漢看好今年不僅本業逐季成長，集團更進一步強化佈局AI邊緣運算的垂直產業應用，包括旗下子公司物聯雲（AIC）深化以「開放式AIoT數位轉型共享共創平台」的服務面對市場，以及綠基（GreenBase）將AI軟體導入安控硬體，還有備受注目的機器人控制器廠創博（NexCOBOT）切入達明（4585）與美系供應鏈的效益也能有所擴大。

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