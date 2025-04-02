晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

店面空置率下滑 北市三大商圈5年來首次同時不到1成

2025/04/02 12:59

大巨蛋營運後，北市忠孝商圈慢慢活絡，空置率也跟著下滑。（記者徐義平攝）大巨蛋營運後，北市忠孝商圈慢慢活絡，空置率也跟著下滑。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕5年來，北市三大街邊店商圈空置率首度同步低於10%。根據商仲業者發布，今年第1季，北市忠孝商圈店面空置率下降至8.94%，為2020年以來首見，而西門、中山商圈空置率仍維持低檔均不到6%。

戴德梁行研究部協理李易璇指出，隨著品牌租客進駐以及大巨蛋提升週邊商業活動等議題，第1季忠孝商圈店面空置率難得回落個位數、約8.94%，而中山、西門等商圈最新店面空置率分別約5.37%、4.12%，預期在南港LaLaport 開幕，搭配大巨蛋的遠東Garden City等百貨商場陸續啟用，預期商圈熱度可望進一步提升。

根據戴德梁行發布資訊，疫情爆發時，西門商圈街邊店空置率最高層突破20%、忠孝商圈超過15%，反觀中山商圈則相對穩定，即便疫情最嚴峻時間點，店面空置率也不到10%。

疫後 西門商圈復甦最快

至於，後疫情時代，西門商圈店面空置率較快網下修正，僅3年時間，店面空置率從超過20%，一路下滑至今年第1季的4.12%，為三大商圈中商業氣息恢復最快，甚至店租也跟著回升，反觀忠孝商圈則是在大巨蛋營運後，商圈慢慢活絡，空置率也跟著下滑，不過整體店租則還沒有恢復到最熱的階段。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，街邊店撐過疫情的海嘯衝擊，隨內需與觀光復甦，熱門商圈的街邊店也開始逐漸從空置率的泥濘中走出，西門町復甦腳步最快，隨後北市幾大商圈也逐步復甦，東區商圈則受惠大巨蛋的商機，雖然租金還沒有回到過去盛況，但整體閒置的店面已經逐間有租客補上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財