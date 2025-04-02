店面空置率下滑 北市三大商圈5年來首次同時不到1成

大巨蛋營運後，北市忠孝商圈慢慢活絡，空置率也跟著下滑。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕5年來，北市三大街邊店商圈空置率首度同步低於10%。根據商仲業者發布，今年第1季，北市忠孝商圈店面空置率下降至8.94%，為2020年以來首見，而西門、中山商圈空置率仍維持低檔均不到6%。

戴德梁行研究部協理李易璇指出，隨著品牌租客進駐以及大巨蛋提升週邊商業活動等議題，第1季忠孝商圈店面空置率難得回落個位數、約8.94%，而中山、西門等商圈最新店面空置率分別約5.37%、4.12%，預期在南港LaLaport 開幕，搭配大巨蛋的遠東Garden City等百貨商場陸續啟用，預期商圈熱度可望進一步提升。

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根據戴德梁行發布資訊，疫情爆發時，西門商圈街邊店空置率最高層突破20%、忠孝商圈超過15%，反觀中山商圈則相對穩定，即便疫情最嚴峻時間點，店面空置率也不到10%。

疫後 西門商圈復甦最快

至於，後疫情時代，西門商圈店面空置率較快網下修正，僅3年時間，店面空置率從超過20%，一路下滑至今年第1季的4.12%，為三大商圈中商業氣息恢復最快，甚至店租也跟著回升，反觀忠孝商圈則是在大巨蛋營運後，商圈慢慢活絡，空置率也跟著下滑，不過整體店租則還沒有恢復到最熱的階段。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，街邊店撐過疫情的海嘯衝擊，隨內需與觀光復甦，熱門商圈的街邊店也開始逐漸從空置率的泥濘中走出，西門町復甦腳步最快，隨後北市幾大商圈也逐步復甦，東區商圈則受惠大巨蛋的商機，雖然租金還沒有回到過去盛況，但整體閒置的店面已經逐間有租客補上。

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