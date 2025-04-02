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焦點股》研揚：AI應用添柴火 股價喊衝

2025/04/02 12:52

研揚在手訂單能見度已看到上半年，下半年的營運動能不排除更強，管理層樂觀看待全年營業額年增雙位數百分比。（記者方韋傑攝）研揚在手訂單能見度已看到上半年，下半年的營運動能不排除更強，管理層樂觀看待全年營業額年增雙位數百分比。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研揚（6579）受惠於人工智慧加速從雲端擴展至邊緣端，在手訂單能見度已看到上半年，下半年的營運動能不排除更強，管理層樂觀看待全年營業額年增雙位數百分比，帶動今日盤中股價勁揚，截至中午12時9分暫報143.5元，漲幅5.13%，成交量151張。

研揚預估，今年旗下AI產品線的業績比重將從去年的12%至13%提升至20%至25%，除了在營運上將受惠於開源的AI大語言模型帶動市場對於小型AI工作站的需求，公司深耕多年的機器人領域也會是今年重要的成長動能之一，其他柴火還包括邊緣端人工智慧專案。

研揚認為，今年人工智慧的最大亮點就是開始放量，目前正值人工智慧的戰國時代，客戶能夠採用不同晶片業者的方案，雖然還不知道到底誰未來會成為市場主流，「對研揚來講，能做的事情就是備齊解決方案」，同時增進軟體能力，增進附加價值。

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