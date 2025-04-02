旅客注意 ! 登機證被印「神秘代碼」專家解析「將經歷噩夢」

登機證上印有「SSSS」這組代碼，表示旅客將受更嚴格的二次安檢。（擷取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕進機場安檢時，如果見到登機證上印有「SSSS」這組代碼，旅客們得小心了。專家指出，通常登機證上見到這個麻煩代碼，代表旅客將會進行「二次安全檢查」，美國運輸安全管理局（TSA）執行更嚴苛的安檢程序至少15至45分鐘、甚至更長時間，恐導致旅客登機時間延誤、後面行程出現狀況的噩夢。

因此，部分旅客稱「SSSS」為「死亡之吻」（kiss of death）。

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據報導，旅人阿什莉·哈爾彭（Ashlea Halpern）在同一個旅行中的3段搭機經驗顯示，判斷是否被TSA挑選上，第一個跡象就是，無法在網路上或在自助服務亭辦理登機手續。

哈爾彭表示，她無法辦理自助登機，得尋求航空公司工作人員幫忙印製登機證，拿到手後發現，登記證上印有可怕「SSSS」。

據報導，TSA的工作人員對SSSS 的簡稱是「我們有一輛四輪車」。當時，哈爾彭被要求

進行全面檢查，並被要求通過金屬探測器和身體掃描儀，然後進行全身搜身，手和腳被探測是否有微量爆炸物。另外，其隨身、託運行李的每一寸也被打開並仔細檢查，由於檢查相當仔細，導致哈爾彭差點錯過航班。

有網友透露，TSA官員除了檢查證件外，還會詢問旅客的行程、旅行目的，以及行李是否是自行打包，有些旅客甚至會被帶入小房間審問。一名網友爆料，TSA人員曾在安檢時掃描他的手機，並複製所有簡訊、APP資訊及照片，這讓他感到極度不適。

世界旅行保護公司美洲區安全總監弗蘭克·哈里森 （Frank Harrison） 表示，TSA官員挑選乘客名單，以進行「SSSS」二次安全檢查，實際上是航空公司所提交。

哈里森指出，在旅客預訂機票時，航空公司會向TSA 提交旅客姓名、性別和出生日期以供審核。航空公司會盡力確保旅客在登機前，獲得TSA批准，因為未獲批准的乘客登機，將會遭到罰款。

哈里森建議，旅客不要在出發前最後一刻才預訂機票或用現金支付購買機票，這些舉動將在不知不覺中標記了自己。

另外，喜歡預訂單程票（哩程愛好者和積分愛好者中很常見），或是飛往或途經被美國務院視為「高風險」的國家，或者乘客的名字與國土安全部監視名單上的某人有一點點相似，都會增加被標記的機率。同時也建議，跨性別者和非二元性別者乘客須注意。

專家建議，登機證印上「SSSS」代碼的旅客應提早抵達機場，以免安檢時間過長影響行程。

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