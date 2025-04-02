植田和男警告：美國新關稅恐對全球貿易造成衝擊

日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普（Donald Trump）政府預計將於美東時間4月2日下午3點（台北時間3日凌晨3點）公布「對等關稅」措施細節，全球屏息以待。在川普公布新關稅前夕，日本央行（BOJ，日銀）總裁植田和男（Kazuo Ueda）發出警告，稱美國計劃實施的新關稅恐對世界貿易造成巨大衝擊。

綜合媒體報導，植田和男今（2）在日本國會聽證上指出，美國關稅政策對全球經濟的影響具有高度不確定性，預料將對全球每個國家的貿易活動產生很大影響，而具體影響將視美國加稅的範圍和規模而定。

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植田和男還指出，在衡量美國關稅對全球經濟的影響時，另一個大問題是美國關稅將如何影響家庭和企業信心。

植田和男表示，對美國而言，提高關稅可能會在短期內推高美國的通膨率，但長期來看，更高的關稅恐讓美國經濟增長降溫並拖累物價。

報導指出，G20（20國集團）財政首長會議將在本月稍晚在美國華盛頓舉行。植田和男表示，他希望屆時能與其他G20同行，就美國提高關稅可能對全球經濟產生的影響交流看法。

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