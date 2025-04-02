是你嗎？台中這間加油站 幸運開出統一發票1千萬大獎

台中太平永豐路的中油加油站，幸運開出1千萬統一發票特別獎，加油站已經打出跑馬燈狂賀。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕財政部昨天公布1至2月統一發票中獎清冊，本期千萬元特別獎開出11張、2百萬元特獎開出10張，其中1張由台中太平區永豐路的中油加油站開出，這名幸運兒花了1千元加油，就爽中1千萬大獎，加油站已經打出跑馬燈狂賀開出千萬發票。

今年1至2月統一發票上月25日開獎，1千萬元特別獎中獎號碼為「95980685」；200萬元特獎中獎號碼為「37166026」，其中1張千萬特別獎由台中市太平區永豐路300號的中油「勁強站」開出，這名消費者花了1千元加油，就幸運中了千萬大獎。

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財政部賦稅署也提醒，1至2月統一發票領獎期限為4月6日至7月7日止，逾期將無法兌領，請民眾記得對統一發票。

記者今天前往這間加油站，發現加油站的跑馬燈已經打出「狂賀！本站一二月開出特別獎千萬發票」，加油站員工表示，統一發票開獎那天就接到通知加油站開出1千萬大獎，這是「勁強站」第1次開出千萬大獎，並不知道是哪個幸運兒？不過很羨慕他有這麼好的運氣。

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