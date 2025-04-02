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又來！川普「1段話」讚魏哲家 爆料台積電投資加碼到「這麼多」

2025/04/02 13:02

美國總統川普近日又提到台積電在美投資案，並稱讚台積電（2330）董事長魏哲家很精明。（彭博資料照）美國總統川普近日又提到台積電在美投資案，並稱讚台積電（2330）董事長魏哲家很精明。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近日又提到台積電在美投資案，並稱讚台積電（2330）董事長魏哲家很精明，然後又口頭爆料台積電投資美國的金額，說高達2、3千億美元（約新台幣6.6兆元至9.9兆元），比台積電對外宣布的1650億美元幾乎快高出1倍。

川普談到自己上任還不到100天，就達成多項成就，而接下來很快就要宣布最新的對等關稅措施。川普說：「這（對等關稅）將為我國帶來無以倫比的財富。」

他表示，過去50年來，許多國家佔盡美國便宜，實施對等關稅可說是解放美國，自從他祭出各項關稅措施後，許多國外的汽車業者也回到美國設廠。

接著川普突然提到台積電說：「不僅是汽車而已，來自台灣的晶片公司也來了，最大的晶片業。魏先生（指台積電董事長魏哲家）。他真的很大咖。」

「我跟他說，你是個很聰明的人，不是嗎？我過去幾年讀了很多跟他有關的訊息，他掌控了很大一部分晶片生意，沒人比他更精明。他們（台積電）將投資2千億或3千億美元。」川普表示。

值得注意的是，上月中川普接受保守派電視節目「全力以赴」（Full Measure）訪問時才說，魏哲家「帶著兩千億美元進來美國」。

上月3日，魏哲家與川普共同宣布，台積電將在美國投資1000億美元（約新台幣3.3兆元），興建5座新晶圓廠，包括兩座在亞利桑那州的封裝廠，還有3座晶片製造廠。而去年4月，台積電宣布在美投資650億美元（約新台幣2.1兆元），截至目前為止，台積電在美國的投資金額高達1650億美元（約新台幣5.4兆元）。

川普在談及台積電投資時，同時也提到向來在中國設廠製造的蘋果公司（Apple），未來打算在美國投資5千億美元（約新台幣16兆元）。他表示，蘋果執行長庫克很可能是因為他當選，也可能是因為關稅措施，而決定大舉投資美國。

他表示，若加上很多外界沒聽說的投資案，美國已經吸引高達5兆美元（約新台幣166兆元）金額的資金，這是美國「前所未有的投資金額」。

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