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台積砸千億投資美國就怕川普「這1招」？業界剖析一次看

2025/04/02 15:05

今年3月，台積電（2330）宣布對美國加碼投資1000億美元。（彭博資料照）今年3月，台積電（2330）宣布對美國加碼投資1000億美元。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年3月，台積電（2330）宣布對美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆元），外媒對此稱雖然暫時平息川普對台灣「竊取」美國半導體業的指責，但可能依然無法擺脫來自美國總統川普的壓力，只能爭取到時間，投資人更擔心台積電在美國大規模擴廠將稀釋原本的獲利能力，也擔憂川普可能還會繼續加壓。

英國《金融時報》報導，台積電ADR股價自1月川普就職後，從創下歷史新高以來已跌逾17%。投資人憂慮主要來自兩方面：1是若台積電未能達成川普的高期望，川普可能再度向其施壓；再來，美國製造的快速大規模擴張可能拖累台積電一向優異的淨利率。

文章點出，台積電對於如何及何時投入額外的1000億美元，以及具體用途，未透露太多細節。這與台積電5年前在川普第1個任期內首次承諾投資亞利桑那州產能時形成對比。當時台積電提供的資訊有開工日、將採用的製程、預定量產時程與規劃的晶片產量等資訊。

除此之外，台積電2022年底將投資加碼到400億美元（約新台幣1.3兆元），以及2024年4月再提高到650億美元（約新台幣2.1兆元）時，也都提供了類似的細節。

但這次台積電僅表示，除了原本規劃的3座晶圓廠之外，再興建3座晶圓廠，外加兩座先進封裝廠，並設立研發中心。知情人士稱，台積電加碼投資美國1000億美元，只是對已做好的長期計畫給出價格標籤的估計值，也就是說，台積電這次的宣布訊息所反映的只是意向，並非承諾。

貝恩公司專研半導體業的合夥人韓貝瑞（Peter Hanbury）表示，台積電早已計劃要在美國蓋多座晶圓廠，也許只有原本不在規畫中的先進封裝廠，可被視為新投資，而台積電承諾在亞利桑那州設立的研發團隊，也只是在微調已量產的製程，而非研發先進新技術。

此外，台積電的研發投入也未出現重大變化。公司表示，在亞利桑那州承諾建立的「研發團隊單位」僅用於對已量產的製程技術進行增量調整，而非開發尖端新技術。

韓貝瑞表示，「研發仍留在台灣，這是台積電的1大挑戰。」他補充，無論是台積電、英特爾（Intel）或三星（Samsung），「幾乎沒有任何情境下，半導體公司會將研發搬遷到新的地理區域。」

接近台積電的消息人士表示，新增的1000億美元僅是對長期規畫的預估成本，白宮的公告更多是展現意圖，而非正式承諾。

上週英特爾前CEO季辛格（Patrick Gelsinger）指出，除非是在美國設計下1代電晶體技術，否則美國不具領導地位。

目前預計華府將延後對晶片加徵關稅，直到4月2日宣布「對等關稅」後再做決定，業界專家認為，這項延遲可能是因為對半導體零組件徵稅的技術挑戰。

一些人認為，台積電的壓力只是暫時減輕。台積電客戶1位主管表示，一些人認為，台積電的壓力只是暫時減輕。台積電客戶1位主管表示，川普可能還會繼續加壓，逼台積電與其他廠商進一步兌現承諾，「他很喜歡1000億這個數字，但這恐怕還不夠。」

文章點出，台積電在美國擴張的規模仍遠不及其在台灣的投資，該公司計劃在台灣再建10至11座晶圓廠。Bernstein分析師估計，即使全部完工，台積電亞利桑那廠的產出最多只占其2030年代初期總營收的3分之1。

但從長遠來看，1位高管表示，由於台灣的工程人才、土地、電力和水資源，會限制台積電在國內的發展，所以它遲早要向外擴張。

至於台積電大幅加碼投資的承諾，是否能讓川普政府不再要求它協助英特爾製造業務走出困境？業界專家認為，那是「不可能」的計畫，因為兩家公司的工具和流程截然不同，改造英特爾的成本可能比新建廠房更高。

但有台積電客戶的高管認為，華府可能要求台積電重振英特爾，並投下巨資，「等建立一切後，再指控你壟斷，必須撤資」，他們會找到買主。他說：「我認為這就是最終的結果」。

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