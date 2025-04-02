金價迎3200美元！西方也搶金了 Q1美黃金ETF吸金6380億創疫後之最

Q1美黃金ETF吸金6380億創疫後之最（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在避險情緒的推升下，金價週二（1日）續創歷史新高，根據渣打銀數據顯示，第1季美國黃金ETF「吸金」超192億美元（約新台幣6380億元），創下疫情以來的最大資金流入量，專家表示，隨著西方投資人也加入搶金行列，加上中東地緣政治升溫、川普關稅不確定等利多加持，一旦突破每盎司3149美元史高後，下1個關卡就是3200美元了。

外媒報導，黃金現貨黃金週二亞盤中，金價一度飆升至3149.09美元，創下歷史新高，隨後金價便大幅回落，週二紐約時段盤中，金價一度重挫至3100.69美元，然後有所反彈，週二收盤，現貨黃金下跌9.63美元，收報3114.25美元，不過，週三亞盤交易時段，因中東局勢驟然緊張，美國國防部增派航母與轟炸機赴中東，刺激避險情緒升溫，現貨黃金短線突然飆升20美元，金價觸及3133美元。

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報導指出，川普關稅威脅引發避險潮，投資人瘋狂湧入黃金市場，隨著美國總統川普即將宣布新1輪關稅政策之際，避險情緒急劇升溫，週二金價一度攀升至3149.09美元歷史新高，今年以來，金價已上漲超過17%，第1季更創下自1986年以來最強勁的季度表現。

與此同時，黃金基金正以新冠疫情以來最快的速度瘋狂「吸金」。

渣打銀行數據顯示，第1季投資人已向黃金ETF注入了超過192億美元，創下疫情以來的最大資金流入。

渣打貴金屬分析師Suki Cooper指出，ETF的復甦，是近幾週黃金動態中最顯著的轉變，對其他資產收益率降低的預期，加上對關稅可能影響通膨和成長的擔憂，有助於推動最近的資金流動。

另，世界黃金協會高級分析師Krishan Gopaul表示，不確定性是人們重新對黃金產生興趣的主要因素之一，目前市場普遍存在規避風險的情緒。

展望後市，FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，黃金價格的上升趨勢仍然保持不變，隨著中東地緣政治升溫，如果金價漲勢延續，並突破3149美元，接下來下1個關口就是3200美元。

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