焦點股》牧德：雙軌四線元年 市場很認同

牧德董事長汪光夏。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕設備廠牧德（3563）3月營收登高，並釋出2025年是牧德雙軌四線並進的元年，激勵今股價開高走高，盤中重返5百元之上，最高達515元，大漲44.5元，截至10點23分，股價回檔至492元，成交量2千4百多張。

牧德3月營收.05億元，呈現雙增成長，月增12.12％、年增226.17％，創同期新高。第一季營收7.92億元，季增30.53％、年增198.23％，也創下歷年營收同期新高紀錄。

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牧德表示，2025年是牧德雙軌四線並進的元年，雙軌是指PCB及半導體封裝兩大相連產業，牧德不再只是PCB AOI設備大廠，已邁進半導體封裝AOI產業。

牧德四線指的是四大產品線，分別是 PCB AOI系列、PCB四線電測系列設備、半導體封裝六面檢系列設備及半導體封裝Wafer AOI 與計量系列設備（包含先進封裝領域的FOPLP、FOWLP及矽光子AOI等）。

牧德表示，四大產品線中，每一產品線皆有百億市場規模，也造就了世界數十家上市公司，

牧德的四大系列產品，今年皆有首推或續推產品亮相；半導體封裝六面檢系列，預計上半年會突破認證，這高性價比的系列產品，下半年將陸續貢獻營收，先進封裝六面檢設備也是計畫中的一部分。

牧德表示，雙軌四線列車已啟動，該公司長線成長動能可期，今年是收成元年，未來五年皆會依計畫增添新產品，以期持續放大營收，為牧德創造第二次營運高峰

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