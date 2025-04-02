中國首富「字節跳動」張一鳴傳入籍新加坡？「抖音」急否認

TikTok中國母公司「字節跳動（ByteDance）」創辦人張一鳴。（彭博資料照）

黃邦平／核稿編輯

抖音澄清字節跳動創辦人張一鳴未入籍新加坡。（擷取自《星島日報》）

〔即時新聞／綜合報導〕對於網傳中國首富、TikTok母公司「字節跳動（ByteDance）」創辦人張一鳴已入籍新加坡，「抖音黑板報」2日發文稱不實訊息。

綜合港媒報導，張一鳴1983年於中國福建省龍岩市出生，2005年畢業於南開大學軟件工程科系，於2012年創立字節跳動，隨後憑藉網路資訊平台「今日頭條」和「抖音」等短影音平台崛起。

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近日，富比士全球富豪榜和彭博億萬富豪指數均顯示，張一鳴登頂成為中國首富。據彭博億萬富豪指數，張一鳴身家575億美元（約新台幣1.9兆），排名全球富豪榜第24名。

此前，美國政府以有害國安為由，要求TikTok中國母公司字節跳動出售TikTok，否則將在美面臨禁制。字節跳動和TikTok批評此舉違憲並上訴卻意外曝光，張一鳴住在新加坡，同時保留中國公民身分。

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