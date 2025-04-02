股票恐淪壁紙？台股2家公司財報難產 4/7起停止買賣

老牌油脂廠福懋油無法在期限內申報財報，被證交所自下週一（4月7日）起列為停止買賣。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上市櫃公司應於週一（3月31日）公告申報113年度財務報告，如今已截止，但老牌油脂廠福懋油（1225）以及連接元件廠樺晟（3202），至今仍繳不出財報，因此分別被證交所和櫃買中心自下週一（4月7日）起列為停止買賣。而2家公司若沒辦法在6個月內補交財報，將面臨下市危機。

福懋油表示，因公司在去年11月底改選董事，並召開董事會推選董事長，也向經濟部申請變更登記，但經濟部一直都否准，導致公司無法與會計師事務所完成合約簽署，也無法在期限內申報財報。

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福懋油指出，之後將儘速召開董事會選任董事長，並儘速完成經濟部變更登記後，與會計師簽署委任合約並完成113年度財報公告申報。福懋油強調，公司目前營運一切正常，

樺晟表示，因會計師事務所來函終止委任，因此未於規定期限內公告財報，之後將積極遴選繼任會計師，儘速完成113年度財務報告的會計師查核簽證。

週三（2日）盤中，福懋油最低來到27.85元，跌幅逾9%；樺晟開盤則是直接跌停，至3.96元。

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