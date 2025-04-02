晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

股票恐淪壁紙？台股2家公司財報難產 4/7起停止買賣

2025/04/02 10:32

老牌油脂廠福懋油無法在期限內申報財報，被證交所自下週一（4月7日）起列為停止買賣。（資料照）老牌油脂廠福懋油無法在期限內申報財報，被證交所自下週一（4月7日）起列為停止買賣。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上市櫃公司應於週一（3月31日）公告申報113年度財務報告，如今已截止，但老牌油脂廠福懋油（1225）以及連接元件廠樺晟（3202），至今仍繳不出財報，因此分別被證交所和櫃買中心自下週一（4月7日）起列為停止買賣。而2家公司若沒辦法在6個月內補交財報，將面臨下市危機。

福懋油表示，因公司在去年11月底改選董事，並召開董事會推選董事長，也向經濟部申請變更登記，但經濟部一直都否准，導致公司無法與會計師事務所完成合約簽署，也無法在期限內申報財報。

福懋油指出，之後將儘速召開董事會選任董事長，並儘速完成經濟部變更登記後，與會計師簽署委任合約並完成113年度財報公告申報。福懋油強調，公司目前營運一切正常，

樺晟表示，因會計師事務所來函終止委任，因此未於規定期限內公告財報，之後將積極遴選繼任會計師，儘速完成113年度財務報告的會計師查核簽證。

週三（2日）盤中，福懋油最低來到27.85元，跌幅逾9%；樺晟開盤則是直接跌停，至3.96元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財