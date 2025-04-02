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大宇資《無盡夢迴》Q2上架 AI女神李珠珢跨界代言

2025/04/02 10:16

大宇資《無盡夢迴》Q2上架，AI女神李珠珢跨界代言。（業者提供）大宇資《無盡夢迴》Q2上架，AI女神李珠珢跨界代言。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕大宇資（6111）宣布年度手遊鉅作《無盡夢迴》預計第2季上架，同時，特邀AI女神李珠珢擔任遊戲代言人，大宇資指出，這不僅是李珠珢來台後的首度次元合作、首次跨足遊戲領域，更是華語地區首支遊戲代言作品。

大宇資表示，《無盡夢迴》是大宇資訊首款跨平台 ARPG 動作遊戲，玩家可透過三角色自由切換與隨機盲盒技能組合，挑戰永不重複的夢境地圖與敵人，享受高自由度戰鬥與割草快感。遊戲內也搭載ASMR語音系統與角色親密度玩法，讓玩家在視覺、聽覺、觸覺三重沉浸，享受割草快感與極致夢幻體驗。

《無盡夢迴》融合日系厚塗美術風格與幻想童話題材，結合流暢打擊快感與高視覺美感，打造沉浸式夢境冒險，大宇資也說，事前預約登錄開跑，已突破10萬人。

遊戲團隊加碼預告，將陸續釋出李珠珢形象照片與幕後花絮—從夢境風睡衣、角色Cosplay，到活潑舞蹈演出，帶來一波波令人期待的視覺盛宴，展現李珠珢百變又迷人的全新風貌，遊戲也預計將於第二季出正式推出。

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