日月光秀提升AI能源效率CPO技術（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控旗下的日月光半導體展示一款共同封裝光學（CPO）裝置，可將多個光學引擎（OE）與ASIC晶片直接整合在單一封裝內，實現了每比特小於5皮焦耳的功耗並且大幅增長帶寬。

日月光表示，隨著AI技術的普及，能耗需求急劇增加，對帶寬的需求也達到前所未有的水平。日月光CPO裝置不僅顯著提升能源效率，還大幅增加頻寬，同時可改善延遲、數據吞吐量和可擴展性，因應數據中心的未來挑戰。

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根據IDC今年初報告指出，隨著容量需求增加和基礎設施的擴展，2024年至2028年數據中心AI晶片的年均複合成長率（CAGR）將達到24.9%，對能源效率的需求也進一步提升。

日月光表示，公司CPO具體實現將光學引擎直接整合到交換器（switch）內的先進封裝技術，可以達成最短的電氣連接路徑，降低插入損耗，從而有效改善功耗。CPO是日月光從傳統插拔式模組轉為光學IO，完全整合3D共同封裝光學模組的關鍵步驟。

日月光CPO封裝流程的重要里程碑包含控制基板翹曲與共面度（coplanarity），以滿足光纖陣列耦合的要求以及邊緣（水平）和表面（垂直）光纖耦合的結構和翹曲協同需求。日月光表示，這對於優化數據吞吐量，同時最小化光學相關損失至關重要。

隨著帶寬需求呈指數增長，目前的面板可插拔（FPP）解決方案的發展路線圖，在密度、功率和成本方面顯示出其發展路線（Roadmap）的限制。切換速度的提高也導致序列器與解序列器（SerDes）互連功耗在總切換功耗中佔比增加。這推動將光學元件從FPP移至更接近交換器ASIC的封裝中。

日月光研發副總洪志斌表示，根據麥肯錫2025年的報告，全球對數據中心容量的需求在2023年至2030年間將以27%的年均複合成長率增加，最終達到298 GW的年度需求。相較於目前60 GW的需求，這驚人的增長預示著潛在的供應缺口。

他表示，降低能源消耗和提供經濟優勢是CPO技術的主要驅動力。日月光的CPO將光學引擎放置在非常接近ASIC晶片的位置，這意味著減少連接損耗，並且無需使用重新定時晶片來補償兩者之間的信號，可顯著降低能耗，並大幅增加系統整體帶寬密度。

日月光本將在2025年光纖會議上由研發副總洪志斌代表，發表「人工智慧先進封裝解決方案」演講，預計於4月3日（四）下午在封裝與耦合技術會議中進行。

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