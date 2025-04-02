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斷交台灣後悔了！宏都拉斯高官公開喊話：想重新接觸台灣市場

2025/04/02 09:45

斷交台灣後悔了！宏都拉斯高官公開喊話：想重新接觸台灣市場宏都拉斯自2023年與台灣斷交、轉向中國。（路透檔案照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，改與中國建交，原本宏國期待建交後，和中國簽署FTA自由貿易協定，對自己國家經濟發展將會有一大幫助，不料北京卻趁機往宏國倒貨，雙邊貿易嚴重失衡。而近日宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）公開表示，宏都拉斯政府正重新尋求接觸台灣市場。

宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）

宏都拉斯在2023年與台灣斷交後，白蝦產業失去台灣市場近乎崩盤。雷依納接受宏都拉斯媒體「美洲廣播」（Radio America）專訪表示，因遲遲無法打開中國市場，為挽救白蝦產業，宏都拉斯正在尋找「重新」與台灣市場接觸的可能性，並且希望與南韓合作，獲得輸入的衛生許可。

至2023年3月斷交前，宏都拉斯與台灣維持了80多年的外交關係，以軍事、教育和經濟合作為基礎，報導指出，台灣不僅資助宏國農業和各技術援助，更是宏國白蝦主要市場，光是2022年台灣市場就佔宏國白蝦出口的近40%。

但隨著卡蕬楚（Xiomara Castro）政府決定斷絕與台灣的外交關係、與中國建立外交關係後，根據宏都拉斯全國養殖漁業協會（Andah）數據顯示，和台灣斷交後短短兩年內，宏都拉斯白蝦出口暴跌67%，更造成超過1萬4000名工人失業。

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