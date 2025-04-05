台股近千點震盪！專家揭密：00982B 6％高殖利率成避險首選

受到美國即將生效的對等關稅政策影響，同時伴隨通貨膨脹疑慮、美股四大指數收黑的陰霾籠罩，台股31號殺聲隆隆，終場收跌906.66點。（資料照）

〔記者吳滋雅／台北報導〕受到美國即將生效的對等關稅政策影響，同時伴隨通貨膨脹疑慮、美股四大指數收黑的陰霾籠罩，台股31號殺聲隆隆，終場收跌906.66點，連續摜破21,000點、20,900點整數關卡，成為史上第4大跌點，顯示市場恐慌出場意願高，空方氣氛濃厚。

在市場高度波動的環境下，專家建議投資者可以重新規劃資產配置，降低投資組合的波動性。富蘭克林華美投信將於4月7日正式公開募集「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF」（00982B），為投資人提供一個收益穩健、具抗震特性的債券配置選擇。該ETF聚焦長年期BBB級投資等級公司債，不僅鎖定6.15%的高殖利率，同時搭配收益平準金機制，以確保配息穩定，適合希望降低風險、穩健獲利的長期投資人。

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根據歷史數據顯示，在過去五個主要降息周期中，長年期投資級公司債的平均年化報酬率可達9%，顯著優於美國公債的4%與一般投資級債的6%。市場普遍預期美國聯準會最快可能於5月啟動降息，一旦利率步入下降趨勢，長天期債券價格通常隨之上漲，在降息週期的初期階段，正是投資人進場布局的理想時機。

00982B ETF追蹤ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數，產業配置分散，能有效降低單一產業或個別企業對投資組合的影響。此外，該ETF導入收益平準金機制，確保基金規模變動時不影響配息穩定度，即便市場資金大幅流入，早期投資人的股息仍能維持合理水準，避免因規模擴張導致每單位配息被稀釋。

00982B ETF不僅適合希望穩健增值的長期投資人，也提供小資族一個低門檻參與優質債市的機會。透過定期定額投資，小資族可逐步累積長期資產，降低市場短期波動帶來的影響。在降息週期內，投資級長年期債券的收益優勢更為顯著，小額投入的投資人可透過時間複利效應，逐步擴大資產規模。00982B ETF憑藉高殖利率、收益平準金機制與分散風險配置，成為當前市場上不可忽視的長期資產配置新選擇，不僅能保障資本，還能在多變的市場環境中創造可觀的回報。

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