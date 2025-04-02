美股「4/2」前夕止跌！外媒曝市場在賭這3件事（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普關稅「4/2」揭曉前夕，美股止跌，外媒報導指出，市場保持樂觀的理由，主要是在賭注這3件事，即相信川普不會堅持任何會嚴重拖累經濟成長的關稅政策、認為除非看到更明顯的經濟衰退訊號，否則不會押注衰退風險，以及相信更多關於川普關稅計畫的資訊，將減少市場的不確定性。

週二（1日）美股在7巨頭帶動下，推動標普500指數上漲，終場漲0.38%，收5633.08點，而納指也結束連4跌，收盤漲0.87%，收17449.89點，至於費半亦漲0.28%，收4282.45點，只有道瓊受到強生收跌7.6%拖累，指數終場收黑，小跌0.03%，收41989.96點。

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外媒報導，「4/2」大限將至，美股的平穩走勢似乎顯露出，投資人正在押注明確的貿易政策有助於穩定市場。

報導指出，投資人之所以保持相對樂觀，主要是在賭注這3件事，首先，相信川普不會堅持任何會嚴重拖累經濟成長的關稅政策，其次，認為除非看到更明顯的經濟衰退訊號，否則不會押注衰退風險，最後，相信更多關於川普關稅計劃的資訊將減少市場的不確定性。

值得注意的是，雖然市場表現出樂觀情緒，但是華爾街大行仍難掩憂心，即便更多關稅資訊正在確定，市場也承認依舊難以掌握川普政府真正的政策意圖，有分析認為關稅的「不確定性」可能成為川普團隊的談判籌碼。

但在這種情況下，硬數據仍顯韌性，給予投資者「謹慎的樂觀情緒」並逐步蔓延到股債市場。

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