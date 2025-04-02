近10年來 竹北罕見總價破億元豪宅揭露

去年12月，竹北市號稱「垂直綠化」豪宅的23樓頂樓戶，揭露總價1億2680萬元，是近10年來竹北罕見出現總價超過1億元的豪宅實價。 （翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕近10年竹北罕見出現過億元豪宅實價。根據內政部實價網最新發布，去年12月，竹北市嘉豐南路一段上、號稱「垂直綠化」豪宅的23樓頂樓戶，揭露總價1億2680萬元，是近10年來竹北罕見出現總價超過1億元的豪宅實價。

根據最新實價揭露，該戶坪數約214.36坪（包括4車位、約47.52坪），扣除車位價格600萬元與坪數，拆算每坪單價約72.4萬元，而該豪宅自2013年至今，累積有49筆實價資訊，其中有四筆總價過億元，不過有三筆是1樓店面，僅一筆過億元住宅實價是23樓頂樓戶，進一步觀察歷次每坪住宅單價實價記錄，最低每坪約39.5萬元，最高每坪約72.4萬元。

請繼續往下閱讀...

再彙整2022年至今住宅每坪實價紀錄，有1筆7字頭、8筆6字頭，以及10筆5字頭。

單戶坪數大 拉高總價

房市專家何世昌指出，高鐵特區是竹北房價最高昂區域，且因供給量有限的緣故，近期新案開價依然居高不下，賣方堅持價位的姿態明顯。而高鐵特定區出現總價億元豪宅，該社區在竹北知名度高，單價7字頭算符合行情，另主因是坪數較大，因而總價帶衝高所致。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，該社區從2013年底開案的成交單價雖在40萬元以下，但在當時區域仍以透天住宅、店面為主流的市場，已是區域住宅的最高價，隔年更直接站穩50萬元。由於產品規劃的高層建築、綠植、造景等特殊性，因此一直是區域的地標及指標，也因為戶數少、幾乎沒有轉售釋出，也使房價表現節節升高，尤其這是出售的是唯二的兩戶頂樓物件之一，自然在單、總價都創新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法