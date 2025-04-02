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全球瘋玩吉卜力AI圖！ChatGPT營收暴增30％ 付費用戶超過2000萬

2025/04/02 14:23

全球掀起瘋玩ChatGPT的「吉卜力風格」的熱潮，就連OpenAI執行長奧特曼也把自己在X平台上的頭像，改為吉卜力風格的樣子。（圖擷取自X平台）全球掀起瘋玩ChatGPT的「吉卜力風格」的熱潮，就連OpenAI執行長奧特曼也把自己在X平台上的頭像，改為吉卜力風格的樣子。（圖擷取自X平台）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI旗下的ChatGPT近日推出圖像生成新功能，能將普通照片轉換為各式風格的圖像，讓全球掀起瘋玩ChatGPT的「吉卜力風格」的熱潮，而在吉卜力熱潮的推動下，OpenAI無疑是最大受益者，ChatGPT的付費用戶已從上季的1550萬，增加到現在的超過2000萬，在短短3個月內飆升30%，ChatGPT的藉由訂閱產生的每月營收估計，也將從上季的3.33億美元，提升30%至4.15億美元，換算起來，年營收可達到50億美元，但這只是粗略估計，並未考慮到收費更高的企業和Plus、Pro等方案，因此實際金額可能更高。

外媒《The Information》報導，OpenAI透露，目前每週有超過5億人使用ChatGPT，另外，OpenAI還透過ChatGPT API從眾多開發者和平台中獲取收入，這是由OpenAI提供的一種應用程式介面（ API），估計該業務在2023年貢獻了約20億美元的營收。

如果這種成長趨勢持續下去，OpenAI預計2025年的年營收將達到驚人的127億美元，大大超過2024年的37億美元，2026年則會翻倍至294億美元

另據《路透》報導，根據市場研究公司 Similarweb 的數據，ChatGPT 的平均每週活躍用戶首次突破 1.5 億大關，創下今年以來的新高。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman） 週一（3月31日）在 X平台上發文，在他推文前短短1小時內，ChatGPT就增加100萬名用戶，並將這一增長速度與 ChatGPT在2年多前剛推出時的狀況相比，當時ChatGPT花了整整5天才增加100萬名用戶。

根據市場情報公司 SensorTower 數據，ChatGPT 的全球下載量與每週活躍用戶數，分別比前一週增長了 11% 和 5%，而App內的購買營收則提升了 6%。

然而，由於AI圖像生成工具的太受歡迎，ChatGPT 在過去1週內遭遇了一連串技術故障及小規模服務中斷，流量激增對系統造成了巨大壓力。

奧特曼週二（1日）稱：「我們正在努力控制局面，但未來一段時間內，OpenAI 的新版本發布可能會延遲，某些功能可能會出現問題，服務速度有時也會變慢，因為我們正面臨流量挑戰。」

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