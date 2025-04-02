爭搶Apple Card生意！Visa出價33億取代Mastercard

華爾街日報指出，Visa出價1億美元搶奪Mastercard蘋果卡業務。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為鞏固在競爭激烈的支付網路行業中的地位，Visa出價1億美元（約新台幣33.2億元），從Mastercard搶奪Apple Card業務，據《華爾街日報》引述知情人士透露，此舉是為了取代Mastercard成為Apple信用卡網路服務商。

據未具名消息人士透露，Mastercard並未放棄，正積極尋求保持其作為Apple卡網絡服務商的地位。

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目前支持Apple卡的銀行高盛計劃退出消費貸款板塊，Visa週二（1日）的提議是各大支付網路競爭的一部分，其中還包括美國運通，都在爭取與蘋果公司建立這一利潤豐厚的合作關係。

Apple卡已成為一項備受追捧的資產，摩根大通和Synchrony Financial等主要銀行已經加入競爭，希望成為新的發卡機構。然而，在網路服務方面的競爭同樣激烈。作為最大的支付網路，Visa提出了一項積極的報價，包括通常只為頂級卡計劃保留的預付款類型。

美國運通也在尋求在這筆交易中扮演雙重角色，希望同時成為Apple卡的發卡機構和網絡服務商。2023年，高盛曾與美國運通接觸，探討其接管該卡業務的興趣，這表明卡片運營可能發生重大變化。

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