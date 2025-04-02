關稅風暴下超級贏家？日本「汽車大廠」先知般布局保命

面對川普汽車關稅，外媒指出，唯一不受影響的是日本鈴木汽車（SUZUKI）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上週美國總統川普宣布對進口車課徵25%關稅，以提升各大車廠在美國製造的比重，此措施除了對歐洲汽車產業造成衝擊，日本車商也面臨嚴峻挑戰，尤其是「豐田（Toyota）」，外媒對此指出，唯一不受影響的是日本鈴木汽車（SUZUKI），因為該品牌未進入美國市場。

研究機構Frost & Sullivan亞太區汽車產業研究總監懷德亞（Vivek Vaidya）指出，日本汽車製造商的處境尤其糟糕，其中豐田可能因美國市場是業務規模非常龐大且不可取代的市場，而受到最為嚴重的打擊。

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根據海關數據顯示，2024年，汽車是日本對美國最大出口產品，占所有出口產品的28.3%。

不過資產管理機構Comgest投資組合經理Richard Kaye卻發現有1亞洲企業是關稅下「倖存者」，那就是是鈴木汽車。該車商未進入美國市場，完全不受關稅戰衝擊，專注於印度市場，可說是行業中的特例。

從股價走勢也能略知一二，鈴木的股價在過去1年微幅上漲1%，同期豐田大跌16.45%，日產也慘崩21%，韓國起亞出現7%至8%的跌幅。

觀察2024年全美汽車銷量排行榜，前8名有6家亞洲車企，包括銷量最好的豐田、本田及日產，韓國則有現代與KIA兩家車商。

去年豐田在美國銷量高達198萬輛。諮詢機構Frost & Sullivan全球移動業務部門負責人Vivek Vaidya指出，「豐田受到衝擊可能最為嚴重，因為美國是業務規模非常龐大且不可取代的市場。」

Richard Kaye說，豐田具有最出色的抗風險能力，但不可能完全不影響獲利，衝擊在所難免，「雖然豐田與日產等重量級汽車巨頭在美國都有生產基地，但無法將生產規模擴大至抵銷關稅的程度，他們需要決定自行吸收關稅成本，還是讓消費者吸收，這是件非常艱難的事情。」

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