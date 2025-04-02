華爾街瘋狂押注美債大漲！驚人背後數字外媒全都說了

華爾街瘋狂押注美債大漲！外媒揭驚人背後數字（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著4月2日美國總統川普即將公佈對等關稅計劃細節，期權交易員正加大押注美債將持續上漲，報導指出，目前不僅看漲期權相對看跌期權的溢價已達到2024年8月以來最高水平，另1個值得注意的數據是，有1筆押注10年期殖利率在5月中旬前，跌至3.6%的大額期權交易部位。

外媒報導，種種跡象表明，投資者正為關稅政策衝擊本已疲軟的美國經濟做準備，從大規模押注美公債殖利率下跌的期權交易，到利率衍生品市場反映出對聯準會超預期降息的強烈預期。

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看漲期權需求激增，這類期權用於押注美債價格上漲，另1重要信號，目前看漲期權相對看跌期權的溢價已達到2024年8月以來最高水平。

麥格理集團全球外匯與利率策略師Thierry Wizman表示，市場上有大批投資者當前更關注經濟衰退風險，而非無衰退，或至少無放緩情況下的通膨問題，在這種預期下，債券殖利率很難維持上漲。

當投資者認為經濟增長將放緩，並最終迫使聯準會放鬆貨幣政策時，往往會買入美債，作為動盪時期的傳統避風港，美債在近期關稅引發的股債市場波動中持續吸引買家。

與債券價格走勢相反的10年期美債殖利率自3月27日以來已下跌約20個基點，週二尾盤報4.17%。

近期值得注意的期權交易，包括1筆押注10年期殖利率在5月中旬前跌至3.6%的大額部位。現貨市場同樣呈現看漲情緒，摩根大通最新客戶持倉調查顯示，其客戶淨多頭部位已升至1個月高位。

與密切跟蹤聯準會政策利率的擔保隔夜融資利率（SOFR）相關的期權活動，清晰反映出市場對降息的鴿派預期日益增強。週一突出交易包括12月期權的大規模鴿派對沖，目標押注年底前約100個基點的降息幅度，目前利率換匯市場定價約為75個基點的寬鬆預期，相當於3次25個基點的降息。

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