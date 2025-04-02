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全球千億美元富豪榜消失3人 ! AI富豪「2苦主」現身

2025/04/02 10:22

美股頹勢，AI教主黃仁勳淨資產縮水，跌出了千億美元富豪俱樂部。（資料照，路透）美股頹勢，AI教主黃仁勳淨資產縮水，跌出了千億美元富豪俱樂部。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受川普關稅衝擊，通膨隱憂浮現，美股出現拋售潮。據報導，美股經歷3個月的頹勢，導致千億美元俱樂部的規模進一步縮小，今年初本有16位千億萬富翁，現在只剩下13位、跌出千億美元關卡的其中2位富豪來自AI領域，這是自2022年以來市場表現最糟糕的一個季度。

在AI領域中，AI教主黃仁勳和戴爾創辦人退出了千億美元富豪俱樂部。其中黃仁勳的淨資產下跌了192億美元（約新台幣6379.3億元），麥可戴爾的財富則縮水245億美元（約新台幣8140億元）。

據報導，黃仁勳為人工智慧股票熱潮的最大受益者之一。但今年以來，輝達股價已下跌18%，導致黃仁勳財富也縮水。根據彭博億萬富翁指數，目前他的淨資產為952億美元（約新台幣3.16兆元），排名第16位。

分析師指出，儘管黃仁勳財富出現縮水，但較2年前淨資產約250億美元（約新台幣8305億元）仍成長很多，財富高峰在落在2024年11月，當時達1300億美元（約新台幣4.3兆元）。

另一位AI領域財富大縮水的富豪是戴爾電腦創辦人麥可戴爾（Michael Dell）。根據彭博富豪榜顯示，今年第一季麥可戴爾的財富縮水245億美元，也跌出千億美元富豪俱樂部，位居第14位。

另一名退出千億美元富豪俱樂部是Zara母公司Inditex的創辦人阿曼西奧·奧爾特加 （Amancio Ortega），他的財富約縮水25億美元（約新台幣830億元），目前淨資產為988億美元（約新台幣3.2兆元）、排名第15位。

至於千億美元俱樂部的其他成員，雖然還在榜上，但財富也同樣明顯縮水。其中，特斯拉執行長馬斯克財富縮水1160億美元（約新台幣3.85兆元），甲骨文執行長艾里森的財富縮水303億美元，亞馬遜創始人貝佐斯的財富縮水 271億美元。

而財富不斷增長的千億萬富翁是巴菲特和比爾蓋茲。

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