全球都在等！川普世紀性關稅公布前夕 「3大課稅可能」曝光

美國川普政府預計，美東時間4月2日週三公布「對等關稅」措施。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府預計，美東時間4月2日週三公布「對等關稅」措施，且是針對所有貿易夥伴徵收，但各國徵收稅率如何，川普政府尚未透露口風。

各國徵收稅率如何眾說紛紜，美國《華盛頓郵報》報導，川普政府很可能採取齊頭式做法，針對所有國家收取20%的關稅；《路透》週二（1日）引述《華郵》報導，白宮幕僚已起草提案，針對絕大多數進口品項徵收約20%關稅；《華爾街日報》週二則報導，川普政府擬對部分國家徵收全面關稅（across-the-board tariff），且關稅可能不會像20%的普遍關稅稅率那麼高。

請繼續往下閱讀...

《路透》引述《華郵》報導，川普的白宮幕僚已草擬1項與關稅新政策有關的提案，要對輸入美國的大多數商品徵收約20%。川普政府藉由新關稅可獲得上兆美元起跳的龐大收入。

《華郵》引述3名匿名消息人士說法報導，白宮顧問表示選項有好幾個，但尚未拍板。消息人士說，執政團隊正考慮把這1大筆錢用於發放稅收紅利或向美國家庭退稅。

對此白宮尚未置評《華郵》報導內容。

《華爾街日報》指出，消息人士透露，川普團隊最近幾天考慮對幾乎所有進口產品徵收20%的普遍關稅（universal tariff），而不是採取針對不同國家徵收不同關稅的對等關稅（reciprocal tariff）。

美國貿易代表辦公室正在準備第3個方案，即對部分國家徵收全面關稅，而且關稅可能不會像20%的普遍關稅稅率那麼高。

川普多次形容4月2日這1天會是美國的「解放日」（Liberation Day），週一（3月31日）又說4月2日實施的關稅政策能讓美國「重生」，扭轉以往美國幫助他國、他國卻未向美國提供幫助的情況，能為美國帶來巨大財富。

這項提案旨在重塑美國貿易政策，一旦實施，很可能會對全球股市與經濟造成衝擊。根據《CNN》報導，穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）認為，光是20%的普遍關稅，加上其他國家對美國商品的全面報復，就足以讓美國經濟面臨「最壞的情況」。

詹迪模擬後發現，貿易戰的升級將導致550萬個工作機會消失，失業率升至7%，並導致美國GDP從高峰跌落至谷底的1.7%。「如果真的發生這種情況，我們經濟將面臨嚴重衰退，且會持續1年以上，這對經濟來說是一個毀滅性打擊。」

川普政府的永久關稅政策若於本季生效，且引發美國貿易夥伴大力報復，美國經濟將幾乎立即陷入衰退，而且會持續1年以上，美國失業率將升破7%。詹迪認為這會是「最糟的狀況」。

白宮週一表示，任何對於美國人民待遇不公的國家，均應予以徵收關稅。目前全球投資人與企業都在等待白宮宣布最新關稅政策的細節。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法