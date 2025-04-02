台積電效應！台灣人10年暴增逾44倍 熊本菊陽町變「台灣城」

隨著台積電設廠，熊本縣的菊池市與菊陽町增長的外籍人口增長幅度驚人。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）赴日本熊本縣設廠，也帶動其他半導體相關企業投資熊本縣，這也讓熊本縣的外籍人口數量激增，這10年來增加了166.4%，增幅為各個都道府縣之冠，其中台積電熊本一廠所在的熊本縣菊陽町，以及鄰近的熊本縣菊池市，都是成長幅度相當驚人的地區，而台灣人因半導體產業移居當地成為主要因素，如2015年菊陽町內的台灣居民僅9人，到了2024年已經增長至398人，菊陽町正逐漸成為一座「台灣城」。

根據日本出入國在留管理廳（入管廳）的數據，2015年全日本的外籍人口約為217.3萬人，雖然中間因疫情影響略有減少，但到了2024年時已來到358.9萬人，等於這10年來在日本的外籍人口增加了62.2%。

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在這10年間，哪些地區的外籍人口增長最多呢？以都道府縣來說，熊本縣以166.4%的增幅位居第1名，其次依序是鹿兒島縣（153.7%）、北海道（146.1%）、宮崎縣（138.9%）、佐賀縣（131.1%）和沖繩縣（124.0%），排名前面的幾乎都是北海道與九州・沖繩地區。

而以總人口1萬至5萬人，且外籍人口超過1000人的自治體來看，可以發現熊本縣的菊池市與菊陽町增長特別明顯。菊池市2015年外籍人口僅236人，2024年變成1369人，增幅480.1%；菊陽町2015年外籍人口僅253人，2024年變成1072人，增幅323.7%。

這背後因素和半導體產業發展有關，熊本縣近年已成為日本國內外半導體產業的重要聚集地，其中最受矚目的就是台積電在當地的投資，台積電熊本一廠坐落於菊陽町，已在2024年2月開始運作。

此事也帶動了當地來自台灣的居民數量急遽攀升，2015年菊陽町內的台灣居民僅9人，到了2024年已經增長至398人，隨著越來越多台灣企業在當地興建商業與住宅設施，「台灣城」的現象正逐漸在菊陽町發展而成。

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