晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電效應！台灣人10年暴增逾44倍 熊本菊陽町變「台灣城」

2025/04/02 11:28

隨著台積電設廠，熊本縣的菊池市與菊陽町增長的外籍人口增長幅度驚人。（法新社）隨著台積電設廠，熊本縣的菊池市與菊陽町增長的外籍人口增長幅度驚人。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）赴日本熊本縣設廠，也帶動其他半導體相關企業投資熊本縣，這也讓熊本縣的外籍人口數量激增，這10年來增加了166.4%，增幅為各個都道府縣之冠，其中台積電熊本一廠所在的熊本縣菊陽町，以及鄰近的熊本縣菊池市，都是成長幅度相當驚人的地區，而台灣人因半導體產業移居當地成為主要因素，如2015年菊陽町內的台灣居民僅9人，到了2024年已經增長至398人，菊陽町正逐漸成為一座「台灣城」。

根據日本出入國在留管理廳（入管廳）的數據，2015年全日本的外籍人口約為217.3萬人，雖然中間因疫情影響略有減少，但到了2024年時已來到358.9萬人，等於這10年來在日本的外籍人口增加了62.2%。

在這10年間，哪些地區的外籍人口增長最多呢？以都道府縣來說，熊本縣以166.4%的增幅位居第1名，其次依序是鹿兒島縣（153.7%）、北海道（146.1%）、宮崎縣（138.9%）、佐賀縣（131.1%）和沖繩縣（124.0%），排名前面的幾乎都是北海道與九州・沖繩地區。

而以總人口1萬至5萬人，且外籍人口超過1000人的自治體來看，可以發現熊本縣的菊池市與菊陽町增長特別明顯。菊池市2015年外籍人口僅236人，2024年變成1369人，增幅480.1%；菊陽町2015年外籍人口僅253人，2024年變成1072人，增幅323.7%。

這背後因素和半導體產業發展有關，熊本縣近年已成為日本國內外半導體產業的重要聚集地，其中最受矚目的就是台積電在當地的投資，台積電熊本一廠坐落於菊陽町，已在2024年2月開始運作。

此事也帶動了當地來自台灣的居民數量急遽攀升，2015年菊陽町內的台灣居民僅9人，到了2024年已經增長至398人，隨著越來越多台灣企業在當地興建商業與住宅設施，「台灣城」的現象正逐漸在菊陽町發展而成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財