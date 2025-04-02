瘋日本滑雪！台灣人高居第4 「亞太這國」占30％最多

如今越來越多人選擇冬天造訪日本，這背後的因素是滑雪熱潮持續升溫，圖為二世谷。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少人到日本旅遊，是為了春天賞櫻、秋天賞楓，但如今越來越多人選擇冬天造訪日本，這背後的因素是滑雪熱潮持續升溫，吸引來自全球的遊客造訪日本，根據Visa發布的數據，國際旅客對日本滑雪場的訪問，早在2023年冬季就已超越疫情前水準，而在2024年11月至2025年2月這段期間，來自台灣的滑雪旅客占比5%，是第4大客群，僅次於澳洲（30%）、美國（20%）和新加坡（6%）。

《CNBC》報導，根據日本國家旅遊局（JNTO）數據，2024年12月至2025 年2月的冬季期間，日本接待了1050萬人次國際旅客，較2018年同期的790萬人次增長33%，超越疫情前水準，其中有許多國際旅客湧向二世谷（Niseko）與白馬（Hakuba）的滑雪勝地，而山形（Yamagata）與湯澤（Yuzawa）等滑雪場，也在去年冬季迎來創紀錄的國際遊客數量。

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Visa數據指出，國際旅客對日本滑雪場的造訪，在2024年底至2025年初的冬季期間，比上一年增長了50%，而這些國際旅客推動了當地消費，他們每日平均消費金額，是日本當地滑雪客的3倍以上。

根據 Visa 統計，在2024年11月至2025年2月這段期間，到日本滑雪的國際旅客以澳洲最多，占比高達30%，其次為美國 20%，再來是新加坡的6%，台灣5%、中國5%，香港和泰國均為4%。

然而，日本國內對於滑雪的需求卻是逐年下降，根據日本生產力中心（Japan Productivity Center）的數據，日本滑雪與單板滑雪人口。已從 1993 年的 1860 萬人驟降至2023年的460萬人，減少 75%，因此那些無法吸引外國遊客的滑雪場，正面臨國內市場需求下降的困境。

報導引述來自加拿大的格里克 （Harvey Glick），他近20年來會定期前往日本滑雪，他認為，日本滑雪市場現在的重點，完全放在國際滑雪與單板滑雪旅客上，因為他們的消費力遠超日本當地遊客，而日本正在努力打造自己的高級滑雪品牌，類似瑞士。格里克認為，這股趨勢在二世谷與白馬尤為明顯。這些地區的豪華度假村有著英語服務人員，且口碑極佳，成為國際旅客的滑雪天堂。

根據 Visa 亞太區顧問與分析主管桑吉（Prateek Sanghi）的數據，今年冬季近半數國際遊客選擇造訪北海道的二世谷，該地區也貢獻了超過一半的國際旅客冬季消費金額。此外，長野縣的白馬也正在快速崛起，有時更被譽為「第2個二世谷」。

隨著國際滑雪需求上升，投資者開始進軍日本滑雪市場，如新加坡私募基金Patience Capital Group（PCG）在2023年宣布投資14.2億美元，將在新潟的妙高高原打造滑雪度假村，不過當地居民擔憂，雖然國際投資帶來工作機會與觀光收入，但也可能導致房價與物價飆升，甚至衝擊日本傳統文化。

這股趨勢也是格里克現在避開二世谷和白馬的原因，因為價格飛漲，網路上也可以看到當地人滿為患的抱怨，因此現在格里克選擇更有「日本味」的小型滑雪場，他說：「這些地方你不會看到其他外國人，

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