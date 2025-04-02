職場上想出人頭地快培養「此」特質！比爾蓋茲等大老成功皆靠它

職場上想出人頭地快培養求知欲！比爾蓋茲等成功大老皆具備此等質。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕想要成功就快培養「求知欲」全球數據智慧公司Morning Consult執行長拉姆萊特表示，擁有這項「獨特」特質的人，比大多數人更有可能成功，尤其是在當今的職場上，就連微軟創辧人比爾蓋茲也將自己的成功歸功於自己的求知欲。

Indeed執行長Chris Hyams建議，在求職面試或與老闆交談時，展現你的好奇心，試著展現出你適應和解決問題的能力，這兩者都是老闆們對員工所期望的素質。

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CNBC報導，拉姆萊特（Michael Ramlet）說，他最優秀的員工始終都擁有1項軟技能，那就是求知欲。

他表示，無限的好奇心，對於數據智慧產業來說顯然非常重要，但隨著人工智慧產業的發展，好奇心對於幾乎所有其他類型的工作，都將變得更加重要。

他認為，好奇心將成為1種顯著特徵，不僅適用於公司的員工，也適用於所有人。

許多執行長和商界大鱷都將自己的成功歸功於自己的求知欲。例如，億萬富翁、微軟創辦人之一比爾蓋茲說，這是他與大多數人不同的特質。

蓋茲以其博大的閱讀習慣而聞名，他曾表示，他很後悔從哈佛大學輟學，因為他喜歡深入研究各種各樣的科目。

另，亞馬遜執行長賈西也有類似的觀點，他在2024年5月接受LinkedIn的「The Path」採訪時表示，每次職業變化都讓他對自己和所從事的工作有了更多的了解。

Google前招募人員丘奇（Nolan Church）曾表示，成功人士經常利用他們所了解和學到的知識，關於任何熱情話題，無論是否與工作相關，來提供工作場所所缺乏的見解。

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