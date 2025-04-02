全球屏息！白宮：川普關稅4/2立即生效

美國白宮表示，川普的關稅計畫將於2日公布後立即生效。（法新社資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮1日表示，總統川普的關稅計畫將於2日公布後立即生效。

綜合外媒報導，川普將於美國東部時間2日週三下午4點在玫瑰園宣布關稅「立即生效」。白宮新聞秘書李威特 （Karoline Leavitt） 1日在記者會上表示，川普週二與貿易團隊舉行會議，據了解，關稅將於週三公布，這些關稅將立即生效。李威特也說，川普總統已經暗示一段時間，且曾多次稱4月2日是美國的「解放日」。

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李威特表示，自己不想搶在總統之前發言，但這顯然是一個非常重要的日子。川普現在正與他的貿易和關稅團隊一起完成協議，確保這是一項對美國人民和工人來說完美的協議，大約24小時後就會知道結果。

她表示，美國是世界上最開放的經濟體之一，擁有最好的消費者基礎，但太多的外國市場關閉美國產品，這從根本上來說是不公平的，缺乏互惠導致美國每年持續存在巨大貿易逆差，摧毀產業並掏空關鍵的勞動力。但是從明天開始，美國被欺騙的日子已經結束，正如川普在競選中所承諾的，在他的領導下，美國工人和企業將放在第一位。

川普近期一再表示，他將在4月2日實施「對等關稅」，意味著許多對美國商品徵收關稅的國家可能會突然面臨新的貿易壁壘。他稱這是重大政策，並表示該政策將從「所有國家」開始。目前關稅計劃的許多細節仍不明朗，包​​括範圍、程度以及如何計算。

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