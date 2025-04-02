川普對等關稅在即！道瓊收黑、台積電ADR漲1.59％

週二美股互有漲跌。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕市場等待川普政府宣布關稅政策，投資者的焦慮情緒影響股市交易，加上美國製造業調查結果低於預期、2月份職缺也略低於預期，週二美股互有漲跌，道瓊工業指數小跌11.8點、0.03%，標普500及那斯達克指數分別上漲0.38%、0.87%，費城半導體指數上漲0.28%，台積電ADR漲幅1.59%，收在168.64美元。

綜合外媒報導，最近幾週金融市場動盪不安，因為投資人評估美國總統川普的廣泛關稅計劃所帶來的經濟影響，這些關稅引發人們對美國經濟放緩和通膨上升的擔憂。且由於關稅威脅，週二再次有糟糕的經濟數據出爐，供應管理協會（ISM）製造業調查結果低於預期且處於收縮區。美國勞工統計局週二也表示，2月的職缺數量略低於預期。

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川普將於週三在玫瑰園舉行的活動上公布其關稅計劃，目前該活動定於美國東部時間下午4點舉行，預計此後籠罩市場的部分不確定性將消散。

那斯達克和標普500指數受到科技股反彈帶動而上漲，科技股是今年以來受創最嚴重的股票之一。特斯拉引領大型科技股上漲，該公司股價在週三公布第一季汽車交付報告之前上漲3.59%，輝達漲1.63%、亞馬遜上漲1%、微軟收紅1.81%。

道瓊工業指數下跌11.8點或0.03%，收41989.96點。

那斯達克指數上漲150.6點或0.87%，收17449.89點。

S&P 500指數上漲21.22點或0.38%，收5633.07點。

費城半導體指數上漲12.03點或0.28%，收4282.46點。

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