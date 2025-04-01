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台積電CoWoS南科超級廠區 今起如期裝機

2025/04/01 23:10

台積電位於南科的CoWoS超級廠區，今天起如期裝機（記者洪友芳攝）台積電位於南科的CoWoS超級廠區，今天起如期裝機（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片與CoWoS需求雖傳出雜音，但晶圓代工龍頭台積電（2330）擴產計畫持續進行中，位於南科購買自群創（3481）並加以改造的AP8先進封裝廠，為超級大的一座先進封裝廠，第一期工程經過近半年快馬加鞭趕工後，終於在3月如期完工，並依計畫於今天起開始裝設機台設備，預期將有助挹注相關設備商今年營運。

台積電因CoWoS供不應求，持續擴增產能，去年8月中旬購自群創南科四廠（5.5代LCD面板廠），改命名為先進封測AP8廠，面積規模非常大。供應商透露，AP8廠面積較先前的封測廠區大4倍，整修工程分二期，第一期工程經過近半年的內部拆除、無塵室施工等，如期在上月底完工，第二期工程接續展開施工。

設備供應商指出，台積電AP8廠於4月起，也就是4月1日起開始裝機，預計2日舉行祈福典禮。由於機台數達上千台，估計裝機要持續到下半年，裝機數與時間將創台積電先進封裝的紀錄，AP8廠對半導體供應鏈，包括廠務與設備廠商會是相當進補的一座廠。

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