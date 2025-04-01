新新併股利怎發？台新：普通股股利8、9月可到手

台新金總經理林維俊（右）、新光金總經理陳恩光（左）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕金管會31日同意台新金控與新光金控合併，將更名為「台新新光金控」。台新金總經理林維俊、新光金總經理陳恩光今晚與媒體茶敘，進一步說明子公司合併規劃時程表、股利發放規劃、人事，林維俊宣布，台新、新光股東都會獲得股利分配。

林維俊表示，昨天確定核准，今天正式拿到核准函，雙方會各自召開盈餘分派的董事會，分派對象會是合併後的股東，包括現有的台新金、新光金股東，「都會得到股利分派」。

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雙方預計在6月23日將召開股東會，7月24日為合併基準日，因此7月24日起新光金控會正式下市。時程上來看，特別股股利相對單純，7月就會先分配，待新光金正式下市後，普通股會在合併後發放，預計在8至9月間配發。

股東關切的股利額度?林維俊表示，現金殖利率才是股東關心重點，去年台新金配發0.6元現金股利與0.4元股票股利，目前規劃方向是今年「提高現金股利、降低股票股利｣，但仍待董事會拍板，他強調，台新「有分配1元以上的能力」，但並非就是要配發1元，都要等董事會正式決議，再對外報告。

至於人事部分，林維俊也說明，台新歡迎也希望主管、同仁等留下打拼，陳恩光總會是很重要的副手，也當場在媒體面前「發出邀請函」拜託他留下。

陳恩光則表示，新新併合併後是第四大金控，且雙方「互補性」很高，就代表成長性高，不只他，每個員工都希望能到有發揮空間的地方，公司成長、個人就會成長，他也願意留下。

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