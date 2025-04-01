川普貿易「解放日」整理包！看得懂卻猜不透？

美國總統川普已將4月2日定為全面升級關稅政策的時刻，他稱為貿易「解放日」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普已將4月2日定為全面升級關稅政策的時刻，他稱為貿易「解放日」。川普宣布解放日當天，他計劃全面升級貿易政策，可能對美國最大的貿易夥伴徵收高額關稅，顛覆數十年的全球貿易規範。

川普在入主白宮的頭幾個月一直猛烈批評美國最大的貿易夥伴，指責他們欺騙美國並利用世界最大經濟體。川普說：「幾十年來，我們一直被世界上所有國家欺騙和虐待，無論是朋友還是敵人。現在終於到了讓老好人美國拿回一些金錢和尊重的時候了。上帝保佑美國！！！」

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川普在解放日會做什麼？英國金融時報分析三個主要因素，當然還有很多的不確定性。

首先，川普會落實下令對美國的貿易關係進行一系列調查，以兌現其競選承諾，並對所有美國進口產品徵收關稅。

第二個要素是4月2日將宣布所謂的互惠（對等）關稅。這些措施旨在應對其政府所認為的不平衡貿易關係和不公平的稅收、補貼和監管。

第三要素是白宮正在考慮在那一天公佈一系列行業稅。川普上週三宣布將對汽車徵收25%的關稅，這多少有些操之過急。他表示，可能還會對晶片和藥品徵收其他關稅，但也暗示稍後宣布。這一切都增加了他的領導風格中標誌性的不可預測性。

4月2日也是川普建議對來自加拿大和墨西哥的所有進口產品重新徵收25%關稅的日子。本月早些時候，他提出對符合三國2020年貿易協定條款的商品暫時免徵這些關稅。

川普所說的互惠關稅是什麼意思？

川普政府表示，希望「逐國」徵收關稅，打擊對美國徵收關稅更高的貿易夥伴。更新穎的是，美國表示也將對貿易夥伴採取所謂的非關稅貿易壁壘，如規則、法規、補貼或稅收等進行報復。

美國官員多次指出歐盟的增值稅是公平貿易行為的一個例子。數位服務稅也受到川普政府官員的批評，他們稱這些稅歧視美國公司。

貿易專家表示，計算特定的關稅稅率以應對其他國家的稅收或法規是非常困難且耗時。智庫「重新思考貿易」主任洛里·瓦拉赫表示，美國平衡與其夥伴的貿易「可能意味著採取某種合理的組合，即對所有國家徵收美國認為重要的特定商品的行業關稅，以及對全球貿易中長期順差最高的國家徵收特定國家關稅」。

這些關稅措施將如何實施？

如果川普週三決定立即對貿易夥伴徵收關稅，他就需要動用緊急權力，而不是像之前那樣在經過數月的調查後採取貿易措施來徵收關稅。

這些措施可能包括美國的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）或鮮為人知的貿易法，即1930年《關稅法》第338條，可能徵收高達50%的關稅。貿易律師表示，根據緊急權力徵收的關稅可能會立即生效。 「如果他根據IEEPA這麼做，我認為，我們從墨西哥、加拿大和中國關稅中得到的經驗表明，這幾乎會立即發生」。

川普已經徵收哪些關稅？

川普已經對所有從中國進口的產品徵收20%的額外關稅，並對所有美國進口的鋼鐵和鋁以及大量用這些金屬製成的產品徵收25%的關稅。

本月初，他最初對所有來自墨西哥和加拿大的進口產品徵收25%的關稅，稱此舉旨在迫使這兩個國家減少跨境非法移民，並阻止致命鴉片類藥物芬太尼的流入。

3月24日，川普還簽署一項行政命令，對所有從委內瑞拉購買石油和天然氣的國家徵收前所未有的「二級關稅」，該命令將於4月2日生效。這些關稅將在一國最近一次從委內瑞拉購買燃料後一年內適用，除非美國高級官員在此之前免除這些關稅。

大多數貿易專家預計，對美國貿易夥伴徵收的各種關稅將是累積的。例如，中國可能對所有進口產品徵收20%的關稅，此外還可能因購買委內瑞拉石油而被徵收25%的關稅，從而使其進口產品總體關稅達到45%。可以在此基礎上加徵互惠關稅。

川普已啟動貿易調查，可能以國家安全為由對銅和木材徵收關稅。川普於2018年成功利用所謂的「第232條款」調查對鋼鐵和鋁徵收稅款，本月又對汽車徵收稅款。

受影響的國家將如何因應？

在上屆川普政府執政下，美國的貿易夥伴對美國商品徵收報復性關稅，導致貿易戰升級。通常，目標是那些對共和黨議員來說很​​重要的商品，他們可能會對總統激進的貿易政策三思而行。這一次，一些美國貿易夥伴也採取了同樣的策略。歐盟表示，將對美國鋼鐵和鋁關稅徵收反制稅，影響金額高達280億美元的各類美國商品。如果得到歐盟成員國的批准，這些措施將於4月12日生效。

中國也對價值220億美元的美國農產品出口徵收關稅，針對川普的農村選民，對大豆、豬肉、牛肉和海鮮徵收10%的新關稅。棉花、雞肉和玉米將面臨額外15%的稅收。

3月初，加拿大對價值約210億美元的美國商品徵收關稅，產品範圍包括酒類和花生醬等。隨後，中國又向美國鋼鐵、鋁產品等產品注資約210億美元。包括墨西哥和英國在內的幾個國家迄今尚未做出回應。英國選擇嘗試透過談判達成貿易協議，而不是激化與總統的關係。

哪些國家的風險最大？

互惠關稅的幅度仍不清楚。上個月，美國官員表示，日本、印度、歐盟和巴西將成為最大目標。然而，在要求美國出口商對其貿易夥伴提出投訴時，美國貿易代表辦公室表示，其對所有20國集團國家以及「對美國商品貿易逆差最大」的國家都感興趣。

名單包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、中國、歐盟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、瑞士、台灣、泰國、土耳其、英國和越南。

是否會引起通貨膨脹？

聯準會官員對關稅將引發廣泛且持續的通膨壓力的跡象保持警惕。川普第一任期內徵收的幾輪貿易稅並未對價格產生持續影響，但利率制定者敏銳地意識到，這次可能會有所不同。目前這輪關稅不僅可能帶來更大破壞，正值企業和家庭仍在努力自1980年代以來美國最嚴重的通膨中復甦之際。

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