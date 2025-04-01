歐洲人怒火讓特斯拉銷售大潰敗 在丹麥最慘衰退逾6成

3月特斯拉在丹麥的新車銷量較去年同期下降65.6%，跌至593輛。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據週二（1日）發布的新車註冊數據顯示，3月特斯拉在丹麥的新車銷量較去年同期下降65.6%，跌至593輛。此外，3月特斯拉在法國和瑞典的銷量也是連續第3個月衰退，導致該公司執行長馬斯克的電動車品牌，在這兩個國家的第1季銷量創下2021年以來的最低水平。

分析師預計，週二來自法國、瑞典和其他主要歐洲市場的數據，將為特斯拉週三公佈的全球第一季交付量和消費者對該品牌的信心提供重要指標。

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官方數據顯示，3月特斯拉在法國銷量3157輛，瑞典銷量911輛，較去年同期下降36.83%和63.9%。其在法國的季度銷量下降至6693輛，在瑞典的季度銷量下降至1929輛。

特斯拉在荷蘭的銷量比去年同期幾乎下降了一半。今年1月至3月，荷蘭共登記3443輛新特斯拉汽車，低於2024年前3個月的6842輛。

本週，全球針對特斯拉的抗議活動持續進行，示威者集會反對備受爭議的執行長馬斯克。自今年1月馬斯克執掌美國新政府效率部以來，抗議活動以及針對特斯拉經銷店的破壞事件愈演愈烈，導致過去兩個月特斯拉銷量大幅下滑。

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