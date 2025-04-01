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鴻海7.7億增資越南廠 再砸10億強化印度iPhone製造

2025/04/01 19:24

鴻海集團持續強化越南伺服器製造與印度蘋果AirPods、iPhone組裝能量。（資料照）鴻海集團持續強化越南伺服器製造與印度蘋果AirPods、iPhone組裝能量。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團持續強化越南伺服器製造與印度蘋果AirPods、iPhone組裝能量，管理層今天表示，子公司工業富聯旗下鴻佰從新加坡斥資2340萬美元（約新台幣7億7762萬美元）長期佈局越南產線，也藉由印度子公司砸下3225萬8063.97美元（約新台幣10億7174萬元）項蘋果採購生產設備，強化印度製造。

鴻海指出，子公司鴻佰此次的增資對象為工業富聯在越南的轉投資企業Fulian Precision Technology Component ，廠址位於該國北江省，從公開資料來看，其商業登記的生產項目涵蓋製造主機板（電子元件）、伺服器與機箱（電腦與電腦週邊設備 ）、網卡與網路交換機及接收器（通訊設備）還有顯示卡等產品。

而在美系客戶產能多元化需求驅動之下，鴻海進一步深化印度製造能量，子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited向蘋果（Apple）購買一批生產設備；當地供應鏈傳出，鴻海位於邦加羅爾工廠過去數月已經完成試產，今年預計生產2500萬至3000萬台iPhone，產量比2024年多出1倍。

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