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台灣GDP贏美日 賴總統：9成企業幫員工加薪成「善循環」

2025/04/01 19:19

賴清德總統1日出席「中華民國工商協進會青年工商團體聯誼餐會」，並上台演講。（記者塗建榮攝賴清德總統1日出席「中華民國工商協進會青年工商團體聯誼餐會」，並上台演講。（記者塗建榮攝

〔記者廖家寧／台北報導〕總統賴清德今出席「青年工商團體聯誼餐會」時表示，台灣去年GDP居亞洲四小龍之首，也贏過美國、日本，今年有9成企業規劃繼續調薪，企業為員工加薪，會形成「善的循環」，台灣經濟會更強更有活力，社會也會更安定而蓬勃。

賴清德指出，2024年台灣經濟成長率4.59%，不僅是亞洲四小龍之首，更贏過日本、美國、歐盟，全球平均值是2.8%。

觀察台灣近年來失業率，總統賴清德表示，目前我國失業率3.38%，創下24年來新低，前總統馬英九第一次競選總統時推出經濟發展633政見（經濟成長率要達到6%、國民平均所得3萬美元以上、失業率降至3%），當時失業率5%、6%，然而該目標在前總統蔡英文8年任內達成。

賴清德續說，也感謝企業界去年平均調薪幅度高於前一年，超過9成企業計劃今年再來調薪，「經濟有進步、企業有獲利為員工加薪，會形成善的循環，讓台灣經濟活力愈來愈強，社會愈來愈安定、愈蓬勃發展」。

賴清德再指出，2019年至今也推出惠民政策，單身民眾年收入低於44.6萬元就不用繳稅，也是連續第9年調升最低工資，現在是2萬8590元。

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