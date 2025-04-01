櫃公司2024年獲利排行 信驊、印能科技、群聯奪前三

信驊去年每股稅後盈餘68.04元。圖為信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕根據櫃買中心統計，去年共計847家上櫃企業已公告申報全財報，獲利最高的公司是股王信驊（5274），去年每股稅後盈餘（EPS）68.04元，亞軍則是上個月才轉上櫃掛牌的印能科技（7734）、EPS為44.53元，第三名則是群聯（8299）、EPS為38.95元，三家都是半導體產業。

根據櫃買統計，上櫃公司去年EPS排名從第四名起為全心投控（2718）、EPS為35.33元，第五名為鈊象（3293）、EPS為32.14元，第六名為弘塑（3131）、EPS為29.07元，第七名為新普（6121）、EPS為28.88元，第八名為營邦（3693）、EPS為27.3元，第九名為寶雅（5904）、EPS為26.74元，第十名則為力旺（3529）、EPS為24.57元。

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去年賺逾1個股本的上櫃公司共計有66家，其中半導體產業與供應鏈就有22家。而根據櫃買統計，獲利的上櫃公司共計有640家、約總體76%，另外，EPS在5元以上的公司總共有128家、2元以上的則有200家，上櫃公司基本面穩健。

從營收獲利金額來看，櫃買則指出，上櫃公司去年營收約2.78兆元、年增7.24%，稅前淨利則約3145億元、年增15.27%，上櫃公司穩健成長，獲利成長金額前三大的產業分別為電子零組件業、文化創意業及其他電子業。

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