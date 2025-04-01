傳輝達要「改名」NVID AI！ 外媒曝光新LOGO

傳此為輝達新標誌，NVIDIA更名為NVID AI。（翻攝自TweakTown）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒透露，輝達（NVIDIA）計畫重新命名，將從NVIDIA改為NVID AI，原因是為強調AI在其品牌中的角色。這項變更旨在使AI與NVIDIA品牌保持一致，同時維持其傳統，預計很快就會發佈公告。

科技媒體《TweakTown》指出，NVIDIA更名為NVID AI，為鞏固在AI領域的領導地位，輝達希望透過更名來反映其將生成式AI視為未來計算的核心焦點。

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據輝達執行長黃仁勳核心圈子內的消息稱，這一決定源於幾位高管希望「AI」成為NVIDIA品牌的代名詞，但又不改變其傳統和品牌知名度。目前尚不清楚是誰提出這個想法的，但在最近的一次高層會議上，將NVIDIA字尾的「IA」替換為「AI」顯然受到了掌聲。

報導指出，不僅如此，據一位內部人士透露，黃仁勳對此印象深刻，他曾想過希望自己能有一台像美國科幻電影《回到未來》（Back to the Future）中的DeLorean時光機，這樣他就能回到過去告訴年輕的自己，應該將公司命名為NVID AI。他隨後又開玩笑提到，若要用輝達的Grace Blackwell超級電腦來製作一台時光機，那一定要從DeLorean車開始。他說「如果你要把時光機做進一輛車裡，為何不加點風格呢？」

目前尚不清楚輝達何時宣布更名為NVID AI，但外媒報導，新標誌已經洩露，預計很快就會公布。

報導舉例，早在2021年，Facebook臉書創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）也宣布該公司將更名為Meta，以便將其所有各種應用程式和技術統一到一個名稱下，並讓「元宇宙」帶入現實。

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