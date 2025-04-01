旅遊神卡再現 聯邦卡日本血拚最高回饋10％

旅遊神卡再現，聯邦吉鶴卡、賴點卡4月起再祭高額加碼。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕出國旅遊熱潮未歇，各發卡行4月起紛紛祭出高額回饋，聯邦銀自4月1日起，鎖定日本、法國、義大利等熱門旅遊國家，祭出高額回饋，持卡人刷聯邦吉鶴卡日本限時最高10%回饋、刷賴點卡遊法國、義大利，回饋率最高達7%。

看準日本賞櫻旺季的消費需求，聯邦吉鶴卡自4月1日起推出「日本旅遊祭10%」限時活動，包含7-ELEVEN、Family Mart、LAWSON、東京迪士尼、大阪環球影城、永旺、三越、高島屋等日本11大熱門商店，消費加碼3%回饋。若是聯邦銀新戶，於日本實體消費可再加碼3%回饋，搭配綁定QUICPay付款回饋再加碼4%，多重優惠疊加最高回饋達10%。

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此外，聯邦信用卡也提供旅遊交通、住宿行程優惠方案，在114年6月30日前，於航空公司購買機票，或是在雄獅、易遊網、可樂、東南、五福等指定旅行社、Klook、KKday、Trip.com、Agoda等指定旅遊網站及訂房網站，跨通路消費累積滿3萬元、6萬元、9萬元、15萬元、30萬元，完成登錄後，可分別獲450元、900元、1800元、3000元、6000元刷卡金回饋，分期滿額最高再加贈3000元，換算回饋率最高3%，每戶最高可獲得9000元刷卡金。

持卡人想去法國、義大利旅遊，則需選擇「聯邦賴點卡」。賴點卡鎖定即將來臨的歐洲旅遊旺季，於114年4月1日至8月31日，推出法國、義大利實體消費登錄最高4.5% LINE POINTS回饋。新戶累積國外消費達2萬元（含）以上，除了原有的首刷禮LINE POINTS 300點外，再加碼贈500元多選一即享券，等同加碼2.5%回饋，累計多重回饋最高達7%。

不只海外旅遊有高額回饋，針對持卡人國內的消費需求，於114年6月30日前，首次成功開立聯邦New New Bank數位帳戶，且綁定自動扣繳聯邦信用卡款，聯邦信用卡國內消費可獲加碼5%回饋（上限1500元刷卡金），無論是聯邦吉鶴卡或賴點卡，國內皆有最高6.3%回饋。

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