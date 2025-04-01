台幣貶勢煞不住收33.196元 續創9年新低

股匯分歧！新台幣貶勢煞不住，收33.196元，續創9年新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股週二出現報復性反彈，大漲近600點，然而，外資熱錢仍持續流出，使新台幣兌美元匯率盤中最低下探至33.274元、再創波段新低，尾盤央行再度進場調節，最後收在33.196元、貶值收斂至1.4分，成交量17.96億美元。

台股週一暴跌逾900點後，今日出現報復性反彈，台股上漲584.27點，收在21280.17點，三大法人合計賣超28.39億元。其中，外資續賣超43.22億元。

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新台幣匯價今早以33.2元開出，最高33.195元、最低33.274元。匯銀主管說，在外資持續調節、匯出下，台幣緩貶趨勢不變，目前台幣盤中已貶破33.2元，下一步將回測33.5元關卡，惟央行不樂見台幣失控，盤中、尾盤調節，加上今日台股反彈、外資賣超幅度縮小，預期短線有機會在33.2元附近整理，等待川普對等關稅具體措施公布後，再看市況做反應。

根據央行統計，在川普對等關稅公布前夕，美元指數小漲0.28%、韓元升0.05%、日圓回貶0.32%、人民幣貶0.23%、新幣貶0.17%、台幣貶0.04%。

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