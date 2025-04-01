又是「這家」！彰化人繳688元手機費 爽中1000萬元統一發票

中華電信彰化營運處開出今年1、2月統一發票1000萬元特別獎，幸運兒繳了688元行動月租費就中了大獎。（圖擷取Google街景地圖）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化有人這陣子悄悄中了大獎，根據財政部賦稅署最新公布今年1到2月期的統一發票中獎名單，全台共開出11張千萬元特別獎，其中一張就在彰化！這位超級幸運兒，只是繳了688元的手機月租費，就受到財神爺的眷顧，中了由中華電信股份有限公司彰化營運處開出1000萬元特別獎，令人羡慕！

消息一傳出，彰化不少中華電信用戶互問月租費的金額，如果不是「688」都忍不住哀嚎一聲，又跟千萬元獎金擦身而過！ 有民眾指出，2年前同樣也是這家，民眾在中華電信彰化營業處繳了589元的MOD收視費用，也幸運中了1000萬元統一發票特別獎，當時也引來討論。

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根據中華電信官網說明，中獎的用戶不用自己煩惱怎麼對獎，公司會主動幫忙，並透過e-mail、簡訊或紙本通知中獎者。只要收到通知，拿著有載具資訊的收據，就能去指定機構領獎；也可以到四大超商的機台列印發票證明聯，小額中獎金額還可現場兌獎超方便。以此來看，這名幸運兒應該已經收到通知，最快4月6日就能獲得獎金。

如果用戶本身有設定財政部的共通載具，又有綁定領獎帳戶，那就更快了，政府會直接把獎金匯到你指定的帳戶，省下跑銀行的麻煩，連印花稅都不用繳。

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