晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

又是「這家」！彰化人繳688元手機費 爽中1000萬元統一發票

2025/04/01 18:40

中華電信彰化營運處開出今年1、2月統一發票1000萬元特別獎，幸運兒繳了688元行動月租費就中了大獎。（圖擷取Google街景地圖）中華電信彰化營運處開出今年1、2月統一發票1000萬元特別獎，幸運兒繳了688元行動月租費就中了大獎。（圖擷取Google街景地圖）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化有人這陣子悄悄中了大獎，根據財政部賦稅署最新公布今年1到2月期的統一發票中獎名單，全台共開出11張千萬元特別獎，其中一張就在彰化！這位超級幸運兒，只是繳了688元的手機月租費，就受到財神爺的眷顧，中了由中華電信股份有限公司彰化營運處開出1000萬元特別獎，令人羡慕！

消息一傳出，彰化不少中華電信用戶互問月租費的金額，如果不是「688」都忍不住哀嚎一聲，又跟千萬元獎金擦身而過！ 有民眾指出，2年前同樣也是這家，民眾在中華電信彰化營業處繳了589元的MOD收視費用，也幸運中了1000萬元統一發票特別獎，當時也引來討論。

根據中華電信官網說明，中獎的用戶不用自己煩惱怎麼對獎，公司會主動幫忙，並透過e-mail、簡訊或紙本通知中獎者。只要收到通知，拿著有載具資訊的收據，就能去指定機構領獎；也可以到四大超商的機台列印發票證明聯，小額中獎金額還可現場兌獎超方便。以此來看，這名幸運兒應該已經收到通知，最快4月6日就能獲得獎金。

如果用戶本身有設定財政部的共通載具，又有綁定領獎帳戶，那就更快了，政府會直接把獎金匯到你指定的帳戶，省下跑銀行的麻煩，連印花稅都不用繳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財