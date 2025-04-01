幸運兒是誰？中華電信彰化營運處2年開出2次發票千萬大獎

彰化市的中華電信彰化營運處2年多來開出2次發票千萬大獎，引起地方熱議。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕幸運兒是誰？2022年9-10月份統一發票開獎，其中1張由彰化市和平路中華電信彰化營運處開出，幸運兒花1289元繳交網路費、電信費，即中千萬元大獎，沒想到才2年多，今天公布的1-2月期統一發票中獎名單中，中華電信彰化營運處再度開出特別獎，幸運兒僅花688元繳行動月租費即中千萬大獎。

本期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「95980685」，財政部今天公布1-2月統一發票中獎清冊，本期千萬大獎開出11張，其中1張就是彰化市和平路中華電信彰化營運處開出，沒想到有彰化市民驚呼說，2年多前就曾開出千萬元大獎，沒想到財神爺再次眷顧，這次又開出千萬元大獎。

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彰化市和平路中華電信彰化營運處2度開出千萬元大獎，今天成為地方最夯的話題，有人說要把家裡發票翻找出來對獎，也有人哀怨直呼「怎麼不是我！」當地人則推測，大獎得主可能是附近民眾。地方都在傳：「到底是誰得獎？」甚至還彼此猜測是否為親人或朋友。

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