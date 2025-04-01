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長聖3月營收年增20％ 今年營運展望樂觀

2025/04/01 17:44

長聖3月營收創同期新高，長聖研發的異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）療法，進入臨床2a期試驗，參加臨床一期試驗的75歲吳姓患者（右），近期分享接受UMSC01幹細胞施打以來已近五年，至今回診追蹤心臟超音波功能維持正常。圖左為長聖資深經理許錦婷。（長聖提供）長聖3月營收創同期新高，長聖研發的異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）療法，進入臨床2a期試驗，參加臨床一期試驗的75歲吳姓患者（右），近期分享接受UMSC01幹細胞施打以來已近五年，至今回診追蹤心臟超音波功能維持正常。圖左為長聖資深經理許錦婷。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖國際生技（6712）今日公告3月營收6624萬元，月增5.8%、年增20%，創下歷年同期新高紀錄。長聖表示，成長動能主要來自細胞治療產品市場接受度提升，進一步推升細胞受託開發製造（CDMO）業務快速擴張。目前訂單能見度已延伸至2026年第1季，合作醫院數與細胞治療項目持續擴大，公司對全年營運維持樂觀看法，預期2025年業績將再創新高。

在再生醫療領域，長聖持續推進異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）療法的臨床布局，針對急性心肌梗塞的治療已進入臨床2a試驗。長聖指出，本階段採對照組設計，透過「心肺運動測試（CPET）」客觀評估心肺功能改善。初步結果顯示，接受幹細胞治療的患者在施打後6至12個月內整體心肺功能顯著提升，且未見任何嚴重不良反應，所有受試者均順利出院。

其中參與UMSC01第一期臨床試驗的75歲吳姓患者，近日出席長聖公司活動時分享，自2020年接受UMSC01幹細胞施打以來已近五年，至今回診追蹤心臟超音波功能維持正常，甚至仍可進行如溪頭爬山等日常活動。

長聖總經理黃文良表示，公司致力於研發針對重症及危急生命患者的創新療法，橫跨免疫細胞治療、幹細胞療法、奈米粒子製藥平台與外泌體技術平台等四大核心領域。公司目前已取得美國FDA與台灣TFDA多項臨床試驗核准，並同步推進國際市場布局，期望透過技術創新，為患者帶來更安全、高效的治療選擇，進一步提升企業價值與全球競爭力。

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