台灣汽車首季領牌數達9萬9860輛 年減11.2％

汽車領牌數出爐，全台新車第一季領牌數達9萬9860輛，年減11.2%，車商第2季也陸續推出改款的新車刺激買氣。（車商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕3月台灣汽車領牌數出爐，全台新車領牌數達3萬7281輛，年減9.8%；累計1~3月新車領牌數達9萬9860輛，年減11.2%。

和泰（2207）汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌3月合計領牌數達1萬4315輛，年增15.5%，市佔率達38.4%，雙雙創下歷史同期新高。

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其中TOYOTA 3月領牌數達1萬1,769輛，年增19.8%，單一品牌市佔率31.6%為近16年來同期新高；累計1~3月領牌數達3萬2441輛，年增9%，市佔率達32.5%，較去年同期增加6.1%。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG 3品牌3月領牌數達4,186、年減24.1%，市佔率達11.2%；累計1~3月領牌數達1萬0619輛，年減31.1%，市佔率10.6%。

裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI雙品牌3月領牌數達1108輛，市佔率3%；累計1~3月領牌數達3172輛，年減40.4%，市佔率3.2%。

三陽（2206）代理的Hyundai汽車3月領牌數達1646輛，年減21.5%，市佔率4.4%；累計1~3月領牌數達3940輛，年減39.8%，市佔率3.9%。

台灣本田（Honda）3月領牌數2236輛，年減17.5%，市佔率6%；累計1~3月領牌數達5232輛，年減30.5%，市佔率5.2%。

豪華車品牌Lexus 3月領牌數2,546輛，年減0.7%；累計1~3月領牌數達8613輛，年增14.4%，占豪華車品牌市佔率達33.1%，拿下豪華車品牌市佔率第一名。

Ｍ. Benz3月領牌數達2,159輛，年增9.9%，累計1~3月掛牌量達6,971輛，年增6.9%，占豪華車市佔率26.8%；BMW3月領牌數達1476輛，年增6.3%，累計1~3月領牌數達3805輛，年增1.1%，占豪華車市佔率14.6%。

特斯拉（Tesla）1~3月領牌數達2,636輛，年增22.3%；Porsche1~3月領牌數達1605輛；VOLVO和AUDI1~3月領牌數分別達773輛和710輛。

展望4月，雖然在清明連續假期的影響下，工作天數較少，但在主力品牌促銷持續及進口車供應狀況穩定下，車商預估，4月總市場掛牌量將達3萬4000輛，年減約8%。

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