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3月房屋買賣移轉棟數未見起色 台南年減46％

2025/04/01 17:35

第一季六都的建物買賣移轉棟數合計約4.8萬棟，年減24%。（記者徐義平攝）第一季六都的建物買賣移轉棟數合計約4.8萬棟，年減24%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕3月房市買氣未見起色，根據最新發布的六都3月買賣移轉棟數，相較去年同期，僅台中市年增約3%，其它全數衰退，年減幅1成起跳，又以台南市年減幅最顯著、衰退約46%，其次則是新北市、年減約34%。

根據六都地政局最新發布，3月台北市買賣移轉棟數為2401棟、年減約11%，新北市3735棟、年減34%，桃園市3405棟、年減14%，台中市4094棟、年增約3%，台南市僅1550棟、年減約46%，高雄市3026棟、年減21%，六都3月移轉棟數合計約1.82萬棟、年減21%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年房市交易逐漸回穩，但仍是自用當道，房市買氣不易放量，尤其去年3至9月房市買氣太旺，建物買賣移轉棟數每月平均高達3.1萬棟，推估今年可能到9月時，單月移轉棟數都會呈現年衰退趨勢。

六都買賣移轉可能一路衰退到9月

進一步觀察今年房市329檔期，預售市場仍持續推案，但整體市況推估應該維持個案表現，個案銷售期待順銷而非熱銷，至於成屋買氣則可觀察房市交易量逐漸回穩，雖然政策因素仍有干擾，但央行最新的信用管制也消化了半年時間，不過，近期股市震盪甚大，也在去槓桿的過程，需觀察股市與國際情勢是否會對後市造成影響。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，今年一、二月六都建物買賣移轉棟數總和年減25%，可見交易冷已經不是季節性的問題，而是很明確的買氣考驗。但今年更大的考驗除了政策壓抑之外，還有川普2.0，不但沒有創造川普交易在金融投資市場的熱況，反而還出現關稅戰、地緣政治、通膨回頭、降息止步、股匯雙殺的保守氣氛，甚至連輝達GTC大會也沒再颳起AI旋風，整體市場氛圍與去年股、房雙漲的樂觀心態大不同。＃

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