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金融、非金融事業同步增溫 三商電今年正向

2025/04/01 17:10

三商電今日舉辦線上法說會。（擷取自公司法說會簡報）三商電今日舉辦線上法說會。（擷取自公司法說會簡報）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠三商電（2427）執行副總陳文祝今日表示，今年ATM換機潮相較去年增溫，營運主力的金融事業營收有望提升，毛利率則估微幅增加，非金融事業未來數年也在專案認列期，今年整體營收、毛利估會個位數年增，淨利也成長可期。

三商電去（2024）年因為中研院與海巡署2大專案帶動，營收明顯成長，全年營收48.73億元、年增22.7%，毛利率29.6%，受惠業外貢獻與產品組合轉佳，稅後淨利2.82億元、年增11.9%，每股稅後盈餘（EPS）1.43元。

三商電旗下主要分為金融事業，以及涵蓋通訊系統、雷達電波、軟體系統整合、伺服器等硬體銷售共6大業務的非金融事業。去年金融事業佔總體營收比重29.7%，包含海巡署環島岸際雷達專案、中科院偵蒐測向總成專案的雷達電波業務則佔其次、為23.2%，通訊系統業務則佔20.5%，軟體系統整合為7%。

針對金融事業，陳文祝指出，因市場需求總量沒有大幅增加，去年ATM銷售約1020台，相較前年衰退，相對較低單價的機型銷售也較多，不過總體銷售表現符合預期，因金融系統整合專案、軟體與微幅增加，毛利率表現也持穩。

針對非金融事業，陳文祝則說，三商電以通訊系統、雷達電波、軟體系統整合為非金融事業近年的發展主力，營收金額也逐漸提升，帶動整體成長。

展望今年，陳文祝指出，因銀行開標換機總量確定提升，ATM換機潮將較去（2024）年增溫，帶動金融事業硬體銷售有望年增10%、毛利率微幅增加，非金融事業營收也因在手專案將陸續認列，營收將會成長、因專案維護業務比例拉高，毛利率也會成長。

陳文祝也表示，從整體營運來看，三商電今年的營收、毛利都有望個位數年增，儘管今年人力成本仍然會持續增加、是營運一大壓力，不過相對去年已經稍微減輕，故淨利成長猶可期。

此外，近年詐騙橫行，政府尤其關注銀行端防詐、阻詐，陳文祝指出，三商電也正在研究ATM的金融AI應用，例如在ATM商增加預防車手的AI軟體等，儘管銀行目前仍較為聚焦能獲利的AI應用，需觀察投入意願，不過看好長期趨勢，將成為三商電新商機。

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