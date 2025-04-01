預售屋買氣慘淡 送外賣比看屋還多

預售屋買氣慘淡，部分重劃區從去年1天賣數戶，到現在1週僅成交1戶。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕預售屋買氣慘淡，部分重劃區從去年1天賣數戶，到現在1週僅成交1戶。信義代銷經理童莉婷指出，去年房市熱絡時，代銷跑單人緣往往能夠「順排」潛在買家，也就是說，當一位買家猶豫不決時，後面還有2至3位候補買家等著接手，但今年買家則不一定能找得到候補買家，顯示買氣明顯下滑。

不過，央行祭出第七波選擇性信用管制至今也已過半年，但買氣回溫力道仍屬溫吞，不過，隨著329檔期到來，建商推案意願轉強，建議買家可多方比較，並把握建商搶客機會，爭取早鳥優惠、低首付等方案。

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預售屋房價方面，雖然大幅讓利空間有限，但建商通常願意在付款方式上提供彈性，如低首付、訂金或簽約金優惠，以減輕買家負擔。此外，買家亦可爭取額外優惠，像是家電或裝潢贈送，降低後續裝修成本。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年預售屋市場旺季時，月成交量達1.61萬件，下半年則單月驟降至5千件，在市場最慘淡的時候，甚至出現「來案場送外賣的人比看房的人還多」的情形，市場降溫幅度之大，可見央行政策之影響。

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