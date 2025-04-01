1-2月統一發票中獎清冊出爐 花35元買杏仁茶中千萬

財政部公布1-2月統一發票中獎清冊，本期千萬大獎開出11張。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布1-2月期統一發票中獎清冊，本期1000萬元特別獎開出11張、200萬元特獎則開出10張；有位幸運兒在嘉義市西區友愛路234號嘉義豆奶攤花35元買杏仁茶，就抱走千萬大獎；還有民眾在台北市文山區景興路202巷偉多利專業烘焙花36元買麵包，也中了千萬元。

本期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「95980685」；200萬元特獎中獎號碼「37166026」；3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「78394633」、「26503878」及「39200954」。財政部賦稅署表示，1-2月期統一發票領獎期限為今年4月6日至7月7日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

請繼續往下閱讀...

賦稅署表示，本期千萬發票開出11張，除了買杏仁茶及麵包之外，有人在桃園市中壢區中央大學松苑餐廳全家便利商店花47元買拿鐵、台南市學甲區華宗路全聯福利中心花49元買布丁、台北市中山區錦州街242號八方雲集消費197元等。

另，本期200萬特獎開出10張，包括新北市新店區建國路健詮藥局花20元買飲料、雲林縣崙背鄉信義路白巷子WHITE ALLEY花45元買飲料桃園市桃園區中山路801號古早味大腸蚵仔麵線消費60元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法