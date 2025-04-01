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英業達134億出售ZT持股 美系客戶青睞台捷伺服器產能

2025/04/01 16:51

英業達簽署超微併購ZT Systems的購買協議，管理層今天表示該筆交易以33.18美元匯率計算，總金額為134億0532萬4504元，並以此取得超微884張股票，每股淨值7084萬9417元。（資料照）英業達簽署超微併購ZT Systems的購買協議，管理層今天表示該筆交易以33.18美元匯率計算，總金額為134億0532萬4504元，並以此取得超微884張股票，每股淨值7084萬9417元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）簽署超微（AMD）併購ZT Systems的購買協議，管理層今天表示該筆交易以33.18 美元匯率計算，總金額為134億0532萬4504元，並以此取得超微884張股票，每股淨值7084萬9417元。目前美系客戶同意由台灣出貨AI伺服器主板，捷克出貨機櫃，美國德州新產能仍處於評估階段。

英業達作為ZT Systems股東，在超微併購案中加入賣方行列，此次股權處分交易案將不會認列處分損益，而是透過其他綜合損益直接計入股東權益項下；供應鏈消息指出，由於ZT Systems在美國的後段組裝產能收購成本高於預期，英業達暫時沒有進一步的購買意願，且由於德州新產能較不具備經濟效益，相關資本支出仍處於評估階段。

英業達表示，今年首季旗下筆電、伺服器出貨情況優於預期，主要是客戶考量後續美國關稅可能帶來的影響，提前積極拉貨，進而墊高首季的對比基期，因此相對稀釋第2季的成長動能，不過，從在手訂單來看，第2季筆電、伺服器出貨仍可望季增個位數百分比。後續將分別透過台灣與捷克的主板、整機產能穩定向美系客戶供貨。

此外，英業達同步攜手客戶擴大美國關稅的應對措施，董事會透過旗下泰國轉投資公司 Inventec Electronics Co., Ltd.,，擬規劃廠房裝修與產線設備購置，用於新增筆電、伺服器組裝線，總金額約5395萬美元（約新台幣17.92億元），後續也將繼續在台灣、捷克進一步拓展同類產品的製造規模。

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