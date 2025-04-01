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吉卜力熱潮太瘋了 OpenAI執行長驚呼：1小時內增加100萬用戶！

2025/04/01 17:03

OpenAI執行長阿特曼將自己的照片轉換成吉卜力風格的圖片，並將之設定成個人X平台的頭貼。（圖翻攝自Sam Altman_X平台）OpenAI執行長阿特曼將自己的照片轉換成吉卜力風格的圖片，並將之設定成個人X平台的頭貼。（圖翻攝自Sam Altman_X平台）

〔即時新聞／綜合報導〕OpenAI旗下的ChatGPT近日推出圖像生成新功能，能將普通照片轉換為各式風格的圖像，尤其擅長模仿宮崎駿創立的吉卜力工作室動畫風格，這也使得近日在各大社群平台出現大量「吉卜力風」圖片，「吉卜力熱潮」席捲全球。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）似乎沒有預料到如今ChatGPT因為吉卜力再次爆紅，在X平台上直呼瘋狂，透露在他推文前短短一小時內，ChatGPT就增加100萬名用戶！

吉卜力熱潮其實就是奧特曼帶頭開始的，他將自己的照片轉換成吉卜力風格的圖片，並將之設定成個人X平台的頭貼，隨後出現大量網友使用ChatGP下達「吉卜力風格指令」，並將生成出來的圖片分享到包括臉書、IG、Threads、X等各大社群平台。

不過因為使用人數激增，ChatGPT系統出現負荷超載的狀況，無法順利生成圖片。奧特曼上週五（3/28）在X發文表示，「看到大家喜歡ChatGPT生成的圖片真是太開心了。但我們的GPU（圖形處理器）正在『融化』中，我們將暫時設定一些生成速率限制，同時也會努力提高效率，希望花的時間不會太久」。隔天（3/29）他又PO文央求：「你們能不能冷靜一下！不要再生成圖像了，太瘋了，我們團隊也需要睡覺啦！」

今天凌晨他再推文笑稱，原本以為26個月前ChatGPT剛推出引發的熱潮是他見過最瘋狂的「病毒式傳播」，當時他們在5天內增加了100萬名用戶，直到現在，他才知道沒有最瘋狂只有更瘋狂，「我們在過去一小時內就增加了100萬名用戶！」

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