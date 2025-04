吉卜力熱潮太瘋了 OpenAI執行長驚呼：1小時內增加100萬用戶！

OpenAI執行長阿特曼將自己的照片轉換成吉卜力風格的圖片,並將之設定成個人X平台的頭貼。(圖翻攝自Sam Altman_X平台)

〔即時新聞/綜合報導〕OpenAI旗下的ChatGPT近日推出圖像生成新功能,能將普通照片轉換為各式風格的圖像,尤其擅長模仿宮崎駿創立的吉卜力工作室動畫風格,這也使得近日在各大社群平台出現大量「吉卜力風」圖片,「吉卜力熱潮」席捲全球。OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)似乎沒有預料到如今ChatGPT因為吉卜力再次爆紅,在X平台上直呼瘋狂,透露在他推文前短短一小時內,ChatGPT就增加100萬名用戶!

吉卜力熱潮其實就是奧特曼帶頭開始的,他將自己的照片轉換成吉卜力風格的圖片,並將之設定成個人X平台的頭貼,隨後出現大量網友使用ChatGP下達「吉卜力風格指令」,並將生成出來的圖片分享到包括臉書、IG、Threads、X等各大社群平台。

請繼續往下閱讀...

不過因為使用人數激增,ChatGPT系統出現負荷超載的狀況,無法順利生成圖片。奧特曼上週五(3/28)在X發文表示,「看到大家喜歡ChatGPT生成的圖片真是太開心了。但我們的GPU(圖形處理器)正在『融化』中,我們將暫時設定一些生成速率限制,同時也會努力提高效率,希望花的時間不會太久」。隔天(3/29)他又PO文央求:「你們能不能冷靜一下!不要再生成圖像了,太瘋了,我們團隊也需要睡覺啦!」

今天凌晨他再推文笑稱,原本以為26個月前ChatGPT剛推出引發的熱潮是他見過最瘋狂的「病毒式傳播」,當時他們在5天內增加了100萬名用戶,直到現在,他才知道沒有最瘋狂只有更瘋狂,「我們在過去一小時內就增加了100萬名用戶!」

the chatgpt launch 26 months ago was one of the craziest viral moments i'd ever seen, and we added one million users in five days.



we added one million users in the last hour. — Sam Altman (@sama) March 31, 2025

it's super fun seeing people love images in chatgpt.



but our GPUs are melting.



we are going to temporarily introduce some rate limits while we work on making it more efficient. hopefully won't be long!



chatgpt free tier will get 3 generations per day soon. — Sam Altman (@sama) March 27, 2025

can yall please chill on generating images this is insane our team needs sleep — Sam Altman (@sama) March 30, 2025

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法